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Гросси рассчитывает, что ремонт ЛЭП у ЗАЭС завершат в ближайшие недели - РИА Новости, 04.07.2026
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03:06 04.07.2026
Гросси рассчитывает, что ремонт ЛЭП у ЗАЭС завершат в ближайшие недели

Гросси: ремонт ЛЭП "Днепровская" у ЗАЭС завершится в ближайшие недели

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что рассчитывает на завершение ремонта ЛЭП «Днепровская» у Запорожской АЭС в ближайшие недели.
  • Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что ремонт ЛЭП «Днепровская» завершен вечером 21 июня, однако МАГАТЭ сообщило о том, что ЛЭП не введена в эксплуатацию из-за повреждений соединительной подстанции.
ВЕНА, 4 июл - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в интервью РИА Новости, что рассчитывает на завершение ремонта ЛЭП "Днепровская" у Запорожской АЭС (ЗАЭС) в ближайшие недели.
"Мы надеемся завершить ремонтные работы, которые ведутся сейчас, в течение нескольких недель", - сказал он.
Ранее гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ремонт ЛЭП "Днепровская" к Запорожской АЭС завершен вечером 21 июня. На станции заявили о готовности к включению отремонтированной линии. Питание ЛЭП "Днепровская" осуществляется со стороны Украины. МАГАТЭ 26 июня сообщило, что ЛЭП пока не введена в эксплуатацию из-за повреждений соединительной подстанции.
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В миреУкраинаРафаэль ГроссиАлексей ЛихачевМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭС
 
 
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