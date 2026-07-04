Гросси рассчитывает, что ремонт ЛЭП у ЗАЭС завершат в ближайшие недели

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что рассчитывает на завершение ремонта ЛЭП «Днепровская» у Запорожской АЭС в ближайшие недели.
- Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что ремонт ЛЭП «Днепровская» завершен вечером 21 июня, однако МАГАТЭ сообщило о том, что ЛЭП не введена в эксплуатацию из-за повреждений соединительной подстанции.
ВЕНА, 4 июл - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в интервью РИА Новости, что рассчитывает на завершение ремонта ЛЭП "Днепровская" у Запорожской АЭС (ЗАЭС) в ближайшие недели.
"Мы надеемся завершить ремонтные работы, которые ведутся сейчас, в течение нескольких недель", - сказал он.
Ранее гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ремонт ЛЭП "Днепровская" к Запорожской АЭС завершен вечером 21 июня. На станции заявили о готовности к включению отремонтированной линии. Питание ЛЭП "Днепровская" осуществляется со стороны Украины. МАГАТЭ 26 июня сообщило, что ЛЭП пока не введена в эксплуатацию из-за повреждений соединительной подстанции.