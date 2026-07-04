Гросси рассчитывает, что ремонт ЛЭП у ЗАЭС завершат в ближайшие недели

ВЕНА, 4 июл - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в интервью РИА Новости, что рассчитывает на завершение ремонта ЛЭП "Днепровская" у Запорожской АЭС (ЗАЭС) в ближайшие недели.

"Мы надеемся завершить ремонтные работы, которые ведутся сейчас, в течение нескольких недель", - сказал он.