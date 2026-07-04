Эксперт рассказал, как ВСУ пытались заткнуть бреши в Константиновке

"Сырский пытался залатать бреши в обороне Константиновки "винегретом" из различных подразделений, которые были приданы к основным основным силам ВСУ в городе", - рассказал РИА Новости эксперт.

Собеседник агентства отметил, что эта тактика привела к хаотичному дружественному огню и повышению роста численности безвозвратных потерь, поскольку боевое слаживание всех этих подразделений, как правило, никто не проводил.