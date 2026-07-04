Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пытался закрыть бреши в обороне Константиновки "винегретом" из украинских подразделений, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
- Он отметил, что эта тактика привела к хаотичному дружественному огню и повышению роста численности безвозвратных потерь.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пытался заткнуть бреши в обороне освобожденной ВС РФ Константиновки "винегретом" из украинских подразделений, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
"Сырский пытался залатать бреши в обороне Константиновки "винегретом" из различных подразделений, которые были приданы к основным основным силам ВСУ в городе", - рассказал РИА Новости эксперт.
Собеседник агентства отметил, что эта тактика привела к хаотичному дружественному огню и повышению роста численности безвозвратных потерь, поскольку боевое слаживание всех этих подразделений, как правило, никто не проводил.
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