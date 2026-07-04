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ВСУ пытались удержать Константиновку силами нацбатов, рассказал эксперт - РИА Новости, 04.07.2026
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00:55 04.07.2026
ВСУ пытались удержать Константиновку силами нацбатов, рассказал эксперт

Марочко: ВСУ пытались удержать Константиновку силами нацбатов и наемников

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные несут противотанковые мины
Украинские военные несут противотанковые мины - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные несут противотанковые мины . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская армия полностью освободила Константиновку, доложил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину.
  • По словам военного эксперта Андрея Марочко, в состав бригад, которые обороняли Константиновку, входили националистические подразделения ВСУ, в том числе запрещенный в РФ "Азов"*, а также иностранные наемники.
ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. ВСУ пытались удержать оборону Константиновки националистическими подразделениями и иностранными наемниками, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
"В состав тех бригад, которые обороняли Константиновку, входили националистические подразделения ВСУ, в том числе запрещенный в РФ "Азов"*, а также иностранные наемники. Российские разведчики неоднократно выявляли при радиоперехватах ВСУ иностранную речь", - рассказал эксперт.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Герасимов рассказал о ситуации в Константиновке
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинАндрей МарочкоВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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