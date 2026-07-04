Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская армия полностью освободила Константиновку, доложил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину.
- По словам военного эксперта Андрея Марочко, в состав бригад, которые обороняли Константиновку, входили националистические подразделения ВСУ, в том числе запрещенный в РФ "Азов"*, а также иностранные наемники.
ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. ВСУ пытались удержать оборону Константиновки националистическими подразделениями и иностранными наемниками, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
"В состав тех бригад, которые обороняли Константиновку, входили националистические подразделения ВСУ, в том числе запрещенный в РФ "Азов"*, а также иностранные наемники. Российские разведчики неоднократно выявляли при радиоперехватах ВСУ иностранную речь", - рассказал эксперт.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Герасимов рассказал о ситуации в Константиновке
15 января, 08:19