ВСУ пытались удержать Константиновку силами нацбатов, рассказал эксперт

"В состав тех бригад, которые обороняли Константиновку, входили националистические подразделения ВСУ, в том числе запрещенный в РФ "Азов"*, а также иностранные наемники. Российские разведчики неоднократно выявляли при радиоперехватах ВСУ иностранную речь", - рассказал эксперт.