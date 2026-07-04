Военный эксперт рассказал, что загрядотряды ВСУ делали в Константиновке

"Если мы говорим о заградотрядах в Константиновке, то прежде всего непосредственно вблизи линии боевого соприкосновения роль заградотрядов в ВСУ здесь выполняли операторы БПЛА... Если выяснялось, что украинские боевики покидают самовольно позиции или пытаются сдаться в плен, то спецгруппы операторов дронов ВСУ били по ним", - сообщил Марочко.