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Военный эксперт рассказал, что загрядотряды ВСУ делали в Константиновке - РИА Новости, 04.07.2026
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00:21 04.07.2026 (обновлено: 00:23 04.07.2026)
Военный эксперт рассказал, что загрядотряды ВСУ делали в Константиновке

Марочко: БПЛА ВСУ не давали украинским войскам отступать из Константиновки

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что группы БПЛА ВСУ выполняли функции заградотрядов в Константиновке.
  • Если выяснялось, что украинские боевики покидают самовольно позиции или пытаются сдаться в плен, то спецгруппы операторов дронов ВСУ били по ним, сообщил Марочко.
ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Группы БПЛА ВСУ выполняли функции заградотрядов, не давая украинским солдатам отступать из Константиновки, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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"Если мы говорим о заградотрядах в Константиновке, то прежде всего непосредственно вблизи линии боевого соприкосновения роль заградотрядов в ВСУ здесь выполняли операторы БПЛА... Если выяснялось, что украинские боевики покидают самовольно позиции или пытаются сдаться в плен, то спецгруппы операторов дронов ВСУ били по ним", - сообщил Марочко.
Он уточнил, что тем, кого мобилизуют на Украине, надо понимать, что они отправляются в один конец.
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