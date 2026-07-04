Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что группы БПЛА ВСУ выполняли функции заградотрядов в Константиновке.
- Если выяснялось, что украинские боевики покидают самовольно позиции или пытаются сдаться в плен, то спецгруппы операторов дронов ВСУ били по ним, сообщил Марочко.
ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Группы БПЛА ВСУ выполняли функции заградотрядов, не давая украинским солдатам отступать из Константиновки, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
"Если мы говорим о заградотрядах в Константиновке, то прежде всего непосредственно вблизи линии боевого соприкосновения роль заградотрядов в ВСУ здесь выполняли операторы БПЛА... Если выяснялось, что украинские боевики покидают самовольно позиции или пытаются сдаться в плен, то спецгруппы операторов дронов ВСУ били по ним", - сообщил Марочко.
Он уточнил, что тем, кого мобилизуют на Украине, надо понимать, что они отправляются в один конец.
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22 июня 2022, 17:18