Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ.
- Украинские войска за сутки потеряли более 375 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли свыше 375 военных, сообщило Минобороны РФ.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах Чаплино, Просяная, Гавриловка Днепропетровской области, Барвиновка и Благодатное Запорожской области.
"Противник потерял более 375 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля", - добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18