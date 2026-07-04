Решение World Athletics по российским спортсменам разочаровало ВФЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) оставила в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартов.
- Решение было принято несмотря на восстановление Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в правах и выполнение всех условий по антидопинговой программе.
- ВФЛА разочарована решением World Athletics и намерена задействовать все доступные механизмы для возвращения российских спортсменов на международную арену.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) разочарована очередным дискриминационным решением совета Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) по российским спортсменам, говорится в заявлении организации, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.
В пятницу World Athletics оставила в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартов, несмотря на восстановление ВФЛА в правах и выполнение всех условий по антидопинговой программе.
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"Всероссийская федерация легкой атлетики разочарована очередным дискриминационным решением совета World Athletics о недопуске российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой WA. Очевидно, что это решение идет вразрез с принципами, декларируемыми Международным олимпийским комитетом и текущими тенденциями в мировом спорте", - говорится в заявлении.
"Наша главная цель - возвращение российских спортсменов на международную арену, и ВФЛА твердо намерена задействовать все доступные механизмы для решения этой задачи", - сообщили в ВФЛА.