Решение World Athletics по российским спортсменам разочаровало ВФЛА

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"Всероссийская федерация легкой атлетики разочарована очередным дискриминационным решением совета World Athletics о недопуске российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой WA. Очевидно, что это решение идет вразрез с принципами, декларируемыми Международным олимпийским комитетом и текущими тенденциями в мировом спорте", - говорится в заявлении.