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Гастроэксперт назвала самые необычные блюда региональной кухни России - РИА Новости, 04.07.2026
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02:45 04.07.2026
Гастроэксперт назвала самые необычные блюда региональной кухни России

В Доме российской кухни на ВДНХ рассказали о необычных блюдах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСалат "Индигирка" из мороженного чира в ресторане Махтал в Якутске
Салат Индигирка из мороженного чира в ресторане Махтал в Якутске - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Салат "Индигирка" из мороженного чира в ресторане Махтал в Якутске. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Костный мозг, баранья печень, вяленый ягель и урбеч — одни из самых необычных блюд региональной кухни России.
  • В «Доме российской кухни» на ВДНХ можно попробовать такие блюда, как костный мозг, хугабша, хорхог и урбеч.
  • Павильон «Дом российской кухни» на ВДНХ открылся в ноябре 2023 года и представляет 15 корнеров с региональной кухней РФ.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Костный мозг, баранья печень, вяленый ягель (олений мох) и урбеч можно отнести к одним из самых необычных блюд региональной кухни России, сообщила РИА Новости автор федерального проекта "Гастрономическая карта России", куратор Дома российской кухни на ВДНХ Екатерина Шаповалова.
"Некоторые необычные блюда можно встретить и в нашем Доме, например, на площадке Бурятии в меню есть костный мозг, хугабша (баранья печень в рубашке из жира - ред.) и хорхог. Урбеч (паста из семян, орехов или косточек - ред.) из Республики Дагестан. Строганина, индигирка, сугудай - из Якутии", - сказала Шаповалова агентству.
Бурятское блюдо хорхог, по словам гастроэксперта, - это мясо, тушеное с овощами в котле с раскаленными камнями. После приготовления блюд камни в древности выполняли и другую функцию – их могли использовать для снятия боли.
Строганина, индигирка, сугудай - блюда из Якутии, они представляют собой замороженную дикую рыбу северных пород (чир, муксун, нельма, омуль), название зависит от нарезки и подачи.
Павильон "Дом российской кухни" на ВДНХ открылся в ноябре 2023 года. В нем представлено 15 корнеров с региональной кухней РФ от Дальнего Востока до Арктики.
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