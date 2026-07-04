Гастроэксперт назвала самые необычные блюда региональной кухни России

Салат "Индигирка" из мороженного чира в ресторане Махтал в Якутске. Архивное фото

Салат "Индигирка" из мороженного чира в ресторане Махтал в Якутске

Краткий пересказ от РИА ИИ Костный мозг, баранья печень, вяленый ягель и урбеч — одни из самых необычных блюд региональной кухни России.

В «Доме российской кухни» на ВДНХ можно попробовать такие блюда, как костный мозг, хугабша, хорхог и урбеч.

Павильон «Дом российской кухни» на ВДНХ открылся в ноябре 2023 года и представляет 15 корнеров с региональной кухней РФ.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Костный мозг, баранья печень, вяленый ягель (олений мох) и урбеч можно отнести к одним из самых необычных блюд региональной кухни России, сообщила РИА Новости автор федерального проекта "Гастрономическая карта России", куратор Дома российской кухни на ВДНХ Екатерина Шаповалова.

"Некоторые необычные блюда можно встретить и в нашем Доме, например, на площадке Бурятии в меню есть костный мозг, хугабша (баранья печень в рубашке из жира - ред.) и хорхог. Урбеч (паста из семян, орехов или косточек - ред.) из Республики Дагестан . Строганина, индигирка, сугудай - из Якутии", - сказала Шаповалова агентству.

Бурятское блюдо хорхог, по словам гастроэксперта, - это мясо, тушеное с овощами в котле с раскаленными камнями. После приготовления блюд камни в древности выполняли и другую функцию – их могли использовать для снятия боли.

Строганина, индигирка, сугудай - блюда из Якутии, они представляют собой замороженную дикую рыбу северных пород (чир, муксун, нельма, омуль), название зависит от нарезки и подачи.