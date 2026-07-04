"Хочу исполнить мечту": на какие жертвы пойдет Трусова ради мировых стартов

Как Трусовой пробиться на международные старты? Потребуются жертвы. РИА Новости поясняет, почему вице-чемпионку Олимпийских игр не страшат никакие последствия.

"У меня давно такого не было"

Последний день июня принес Александре Игнатовой (Трусовой), как и всем российским фигуристам, мощный душевный подъем — Международный союз конькобежцев наконец-то допустил наших спортсменов на международную арену. Пусть с ограничениями по критериям допуска и количеству участников, уже осенью россияне поедут на турниры серии B, этапы Гран-при и в конце концов на чемпионаты Европы и мира.

"У меня давно не было такого предвкушения от сезона… Чувствую, будет как минимум интересно", — написала Трусова в социальных сетях в день радостных новостей от ISU.

Есть одна проблема — количество квот. Пока на этапы Гран-при имеют шансы только Аделия Петросян и Петр Гуменник, а на главных стартах у нас, по всей видимости, будет лишь один участник в каждом виде.

В таких обстоятельствах особое значение приобретают те самые "бэшки" и челленджеры первой половины сезона. Прежде не особо значимые турниры становятся выпускным экзаменом на физическую и психологическую готовность. С самого первого старта фигуристам нужно показывать все, на что они способны. Тем, кто привык долго раскачиваться и набирать форму ближе к чемпионату России, придется тяжело.

В этом смысле у Трусовой как будто есть большое преимущество — по опыту прошлых лет, ей не нужно три осенних месяца вкатываться в новый сезон. Она могла сразу на контрольных прокатах бахнуть пять четверных прыжков и на протяжении года эту форму держать. Разумеется, с поправкой на то, что даже три четверных в программе женщины-одиночницы — труднодостижимый космос. Так что иногда ошибки и неудачные прокаты у Русской ракеты все же бывали.

Есть нюанс: это все происходило словно в прошлой жизни, где Сашина ответственность заключалась лишь в том, чтобы тренироваться, правильно питаться и восстанавливаться. Она жила спортом, любя его всем сердцем и посвящая ему все свое время. Спорт благодарно отвечал взаимностью. Сможет ли Трусова повторить этот фокус сейчас, когда дома ее ждет маленький ребенок, муж, дюжина собак и разные обязательства по шоу и проектам, — большой вопрос. Особенно учитывая категоричность, с которой Саша рассуждала о своем однозначном выборе в пользу семьи.

« "Я как-то сказала, что бросила бы спорт ради Макара, ради семьи. Так было всегда, это не новость. И то, что люди делали для меня свой образ, — это они создавали. Для меня всегда была важнее семья, чем спорт. Сейчас в особенности. И даже с учетом того, что я хочу вернуться, что я хочу исполнить мечту (не будем называть какую), для меня важнее Макар и Миша, чем спорт. И так будет всегда", — заявила она во влоге на своем YouTube-канале.

Это звучит, с одной стороны, очень благородно и возвышенно — настоящие слова взрослой женщины из патриархального общества, позиция матери и любящей жены. С другой стороны, рассуждать риторически о том, что не может случиться, всегда проще, чем действительно принимать подобное решение. Трудно представить, что Саша изначально могла оказаться рядом с человеком, который начал бы выдвигать ей ультиматумы и заставлять вешать коньки на гвоздь. Макар Игнатов таковым тираном не выглядит, а Саша не из тех, кто будет безропотно соглашаться на чужие условия.

Нужна ли сыну сидящая взаперти мать?

Что касается сына, то ему, безусловно, очень нужна мама. Но в первую очередь мама счастливая. Сидящая взаперти, не имеющая возможности реализовать свою большую мечту Саша вряд ли была бы такой — особенно сейчас, когда загорелся зеленый свет на международные старты.



Здравый смысл подсказывает, что нельзя быть наполовину топ-фигуристкой с мечтой об олимпийском золоте, наполовину мамой ангелочка и образцовой женой. Не получится успешно сочетать полноценную занятость в ледовых шоу и системные тренировки с четверными прыжками.



Это все как будто ценности из разных миров.

Попытка совместить жизнь шоумена с реальностью спортсмена была недавно у американского фигуриста Ильи Малинина, еще одного прыжкового уникума. Она оказалась неудачной. Весь мир видел высоту падения собственных и общественных ожиданий на Олимпиаде в Милане, чувствовал его боль и разочарование. Саша, кстати, даже писала ему слова поддержки в личных сообщениях, а Малинин до сих пор не оправился от пережитого и даже не знает, будет ли продолжать соревноваться в новом сезоне.