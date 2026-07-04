В Санкт-Петербурге объявили угрозу атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Санкт-Петербурга введена угроза атаки БПЛА.
- Возможны перебои в работе мобильного интернета.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА введена на территории Санкт-Петербурга, сообщил официальный канал оповещения населения города на платформе "Макс".
"Экстренная информация РСЧС (Санкт-Петербург): Внимание! Угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга, возможны перебои в работе мобильного интернета. Телефон экстренных служб 112", - говорится в сообщении.
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