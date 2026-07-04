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В Санкт-Петербурге объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 04.07.2026
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05:21 04.07.2026
В Санкт-Петербурге объявили угрозу атаки БПЛА

В Санкт-Петербурге объявили угрозу атаки беспилотников

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории Санкт-Петербурга введена угроза атаки БПЛА.
  • Возможны перебои в работе мобильного интернета.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА введена на территории Санкт-Петербурга, сообщил официальный канал оповещения населения города на платформе "Макс".
"Экстренная информация РСЧС (Санкт-Петербург): Внимание! Угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга, возможны перебои в работе мобильного интернета. Телефон экстренных служб 112", - говорится в сообщении.
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