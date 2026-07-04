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В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 04.07.2026
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04:33 04.07.2026 (обновлено: 04:34 04.07.2026)
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА

Дрозденко: в Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ленинградской области объявлена опасность атаки БПЛА.
  • Губернатор Александр Дрозденко предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области", - сообщил губернатор в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что возможно понижение скорости мобильного интернета.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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