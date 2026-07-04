В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ленинградской области объявлена опасность атаки БПЛА.
- Губернатор Александр Дрозденко предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области", - сообщил губернатор в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что возможно понижение скорости мобильного интернета.
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