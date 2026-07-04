Трамп может пригласить в Белый дом Обаму, Буша и Байдена на футбол

ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что может пригласить в Белый дом бывших американских лидеров, включая Барака Обаму и Джо Байдена, чтобы устроить совместный просмотр футбольной игры.

По мнению Трампа, если он пойдет на подобный шаг, то это вызовет настоящий ажиотаж у журналистов. При этом президент США использовал термин football, которым в Штатах называют американский футбол, а не soccer, используемый для обозначения привычного вида спорта.