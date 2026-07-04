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Трамп может пригласить в Белый дом Обаму, Буша и Байдена на футбол - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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Футбол
 
02:22 04.07.2026 (обновлено: 02:36 04.07.2026)
Трамп может пригласить в Белый дом Обаму, Буша и Байдена на футбол

Трамп допустил, что позовет в Белый дом Байдена, Обаму и Буша посмотреть футбол

© AP Photo / Christian HartmannПрезидент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Christian Hartmann
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп допустил возможность пригласить в Белый дом бывших американских лидеров, включая Барака Обаму и Джо Байдена, для совместного просмотра футбольной игры.
  • Трамп считает, что такой шаг вызовет большой интерес у журналистов.
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что может пригласить в Белый дом бывших американских лидеров, включая Барака Обаму и Джо Байдена, чтобы устроить совместный просмотр футбольной игры.
"Может, мне следует пригласить Барака Хусейна Обаму, Джо Байдена с Бушами или (Джорджем - ред.) Бушем. Возможно, мне следует пригласить некоторых из этих людей, чтобы вместе посмотреть футбольную игру", - сказал он в интервью второй леди США Уше Вэнс.
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По мнению Трампа, если он пойдет на подобный шаг, то это вызовет настоящий ажиотаж у журналистов. При этом президент США использовал термин football, которым в Штатах называют американский футбол, а не soccer, используемый для обозначения привычного вида спорта.
"Разве это не было бы милой историей?" - задался вопросом Трамп.
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