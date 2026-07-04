Удар БПЛА пришелся на территорию нефтяного терминала в Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Санкт-Петербург.
- Удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе, техногенные последствия ликвидированы, пострадавших нет.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Санкт-Петербург, удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе, техногенные последствия ликвидированы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"Силами ПВО отражена атака вражеских БПЛА на Санкт-Петербург. Удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе Санкт-Петербурга. Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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