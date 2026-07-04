Рекордную карту Костромской области из сыра показали на сырном фестивале

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Рекордную по размерам карту Костромской области из сыра представили на Фестивале сыра, который проходит в эти выходные в Костроме, сообщает пресс-служба облправительства.

На изготовление карты пошло 44 килограмма сырных лепешек, рекорд был зарегистрирован в Международном реестре достижений и рекордов "Достояние нации".

Гастрономический фестиваль проводится в Костроме с 2018 года по инициативе губернатора Сергея Ситникова и за это время приобрел статус одного из крупнейших событийных мероприятий Центральной России. В 2019 году он вошел в топ-200 Национального календаря событий, а годом позже стал лауреатом конкурса Минпромторга "Торговля России-2020" в номинации "Лучший торговый фестиваль".

В этом году в фестивале принимают участие более 70 сыроделов из Костромской области, а также из Тамбова, Владимира, Иванова, Ярославля, Орла, Волгограда, Ростова, Воронежа, Калуги, Твери, Москвы, Смоленска, Краснодара, Казани, Тюмени и Кубани. На прилавках - твердые и полутвердые сыры, рассольные и мягкие, изготовленные по традиционным и авторским рецептам. Кроме того, ассоциация кулинаров Костромской области сварила 200 литров "Костромской сырной ухи", а рестораторы представили гостям самую большую сырную тарелку.