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Рекордную карту Костромской области из сыра показали на сырном фестивале - РИА Новости, 04.07.2026
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Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
18:17 04.07.2026
Рекордную карту Костромской области из сыра показали на сырном фестивале

В Костромской области составили карту региона из сыра

© Фото : пресс-служба губернатора Костромской областиКарта Костромской области из сыра
Карта Костромской области из сыра - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Костромской области
Карта Костромской области из сыра
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Рекордную по размерам карту Костромской области из сыра представили на Фестивале сыра, который проходит в эти выходные в Костроме, сообщает пресс-служба облправительства.
На изготовление карты пошло 44 килограмма сырных лепешек, рекорд был зарегистрирован в Международном реестре достижений и рекордов "Достояние нации".
Гастрономический фестиваль проводится в Костроме с 2018 года по инициативе губернатора Сергея Ситникова и за это время приобрел статус одного из крупнейших событийных мероприятий Центральной России. В 2019 году он вошел в топ-200 Национального календаря событий, а годом позже стал лауреатом конкурса Минпромторга "Торговля России-2020" в номинации "Лучший торговый фестиваль".
В этом году в фестивале принимают участие более 70 сыроделов из Костромской области, а также из Тамбова, Владимира, Иванова, Ярославля, Орла, Волгограда, Ростова, Воронежа, Калуги, Твери, Москвы, Смоленска, Краснодара, Казани, Тюмени и Кубани. На прилавках - твердые и полутвердые сыры, рассольные и мягкие, изготовленные по традиционным и авторским рецептам. Кроме того, ассоциация кулинаров Костромской области сварила 200 литров "Костромской сырной ухи", а рестораторы представили гостям самую большую сырную тарелку.
Как отметили в пресс-службе, в Костромской области производством сыра занимаются более 20 предприятий. Они выпускают 40 видов твердых и полутвердых сыров, свыше 30 видов рассольных сыров, а также мягкие итальянские сыры. По итогам 2025 года предприятия области произвели более пяти тысяч тонн сыра, увеличив объемы производства благодаря господдержке на 6% по сравнению с предыдущим годом.
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