"Не могла унижаться как серая мышь": куда пропала страстная Ксения Столбова

Она гипнотизировала мужчин и затмила бы многих нынешних чемпионок. Шесть лет назад завершила спортивную карьеру и с тех пор почти не появляется в публичном поле. Куда пропала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова — в материале РИА Новости.

Внешность актрисы и подковерные игры

Олимпиада в Сочи была для Ксении по-настоящему магической. Домашние Игры, 22-е по счету, начавшиеся 7 февраля — в тот самый день, когда Столбовой исполнилось 22 года. Она многое сделала для того, чтобы магия осталась не только в нумерологии, но и в виде медалей. Миниатюрная брюнетка с внешностью актрисы выступала в парном катании с Федором Климовым — блестяще проявила себя в командном турнире, став олимпийской чемпионкой, а потом еще и завоевала личное серебро, уступив только двукратным чемпионам Татьяне Волосожар/Максиму Транькову. Их с Климовым произвольная программа на музыку к черной комедии "Семейка Аддамс" до сих пор входит в число самых любимых у болельщиков фигурного катания.

"Посмотрели на медаль, убрали в коробочку, забыли, работаем дальше", — так она вспоминала установки тренера Нины Мозер, которые приняла как собственные, в интервью телевидению Краснодара. Столбова и Климов продолжили работать без перерыва, который часто берут олимпийцы, — после чемпионата мира сразу пошли готовиться к новому сезону.

Начало пхенчханского олимпийского цикла запомнилось тем, что многие спортивные пары встали на путь технического усложнения. Россияне Юко Кавагути/Александр Смирнов пробовали делать четверной выброс. Канадцы Меган Дюамель/Эрик Редфорд работали над четверным выбросом и параллельным тройным лутцем. Выступающая за Германию Алена Савченко с разными партнерами боролась с тройным акселем, и даже Волосожар/Траньков одно время заявляли о намерениях усложняться. В таких условиях Столбова/Климов поневоле включились в гонку вооружений. Возможно, именно это стало одной из причин обратного отсчета для существования пары. Изучение четверного выброса привело к обострению хронической травмы стопы, мешая Столбовой нормально тренироваться.

Другая причина — подковерные игры. Ксения и Федор катались в группе Мозер, которая на тот момент считалась ведущим центром парного катания в России и мире. Неограниченные возможности для прогресса и отличные тренировочные условия включали такие минусы, как сильное напряжение из-за конкуренции, частые перетасовки в парах и распыленность тренерского внимания. Столбова/Климов несколько раз пропустили важные старты по неочевидным причинам. Сторонники конспирологических теорий предполагали, что пара стала разменной монетой в попытках тренера лавировать между интересами лидеров текущих и будущих. Но официальных подтверждений этим слухам не было. Тем не менее отношения между Ксенией и Федором становились все сложнее.

Несмотря на все проблемы, они сумели усложнить свои программы благодаря впервые в истории исполненному каскаду тройной тулуп — тройной тулуп — двойной тулуп и выиграли Финал Гран-при — 2015/16. Кроме работы над новыми элементами, они постоянно искали новые образы — пробовали минимализм на музыку к фильму про восточные единоборства, сексуальный блюз к фильму "50 оттенков серого", фигурнокатательную классику "Кармен" и "Собор Парижской богоматери". Самым удачным экспериментом стала программа "Неизвестный известный", поставленная Николаем Морозовым и доведенная до совершенства танцовщиком Сергеем Полуниным.

Столбова часто удивляла болельщиков новыми прическами. У нее были самые стильные платья: "В костюмах я не очень люблю направления страз, вышивок. Мне чем проще, тем лучше. Когда я приходила к дизайнеру, у нас постоянно были стычки: она творческий человек, ей хочется побольше всего. А я такая: нет, это убираем, страз не будет", — рассказывала Ксения в эфире Влады Лабунской.

Последней каплей в нормальном существовании пары Столбовой/Климова стал недопуск на Олимпиаду-2018 по причинам, которые так и не были озвучены Международным олимпийским комитетом. Ксения очень болезненно восприняла случившееся — сутки плакала, пыталась найти объяснение, ездила на разговор к тренеру и в федерацию.

« "Я точно знала, что никакой глобальной проблемы, за которую я могла бы ответить, просто не существует. Абсолютно. Мне хотелось просто узнать правду, а не того, чтобы МОК изменил решение. Я бы уже не поехала в Пхенчхан, честно. Не смогла бы продолжать унижаться, ходить в этой серой форме, как серая мышь. Я была бы готова биться за команду, но не за себя", — вспоминала она в интервью РИА Новости.

Уже после Олимпиады тренеры и партнер поставили Ксению перед фактом, что их команде нужен длительный перерыв в работе. Первое время она потратила на залечивание старых травм, а когда намеченная пауза затянулась, попробовала добиться конкретики относительно будущего от Климова. Он не смог ей ответить. Тогда Столбова приняла решение сама — в 26 лет начать все с нуля, попробовать найти нового партнера и под руководством нового тренера вернуться в спорт. Ей не хотелось уходить так безвестно, бесславно и как-то беспомощно, как будто вопреки собственному желанию и возможностям.

Ксения не писала сообщения на форумах поиска партнеров, не пыталась разбить чужие пары, она просто продолжала восстанавливаться и тренироваться одна. Тренерское плечо подставил хореограф Николай Морозов. И партнер нашелся! Это был не слишком известный в России чемпион Франции Андрей Новоселов. Пара успела выступить на контрольных прокатах сборной России в сентябре 2019 года, получила место на домашнем этапе Гран-при в Москве. Но несмотря на запал Столбовой, до чемпионата России они уже не доехали, а в начале 2020 года Ксения объявила о завершении карьеры.

"Так случилось, что у нас разошлось понимание, зачем мы тут вообще собрались. Встал выбор – либо карьера, либо семья. У Андрея две прекрасные дочурки, прекрасная жена. Очень сложно совмещать карьеру и семью. На этом фоне у нас, к сожалению, не сложилось и пришлось выбирать.

А потом я решила, что продолжать уже не хочется, мотивация не та. Плюс непонятно вообще, что будет дальше происходить со спортом, соревнованиями. Ну и возраст", — делилась Столбова в социальных сетях.

Так завершилась спортивная карьера очень яркой фигуристки с сильным характером. Ксения добилась многого, но, несомненно, не смогла реализовать весь свой потенциал. Теперь она раскрывает себя уже в новой жизни.

Никаких парней-фигуристов. Но есть нюанс

Что касается профессиональной деятельности, у нее нет прикрепления к какому-то конкретному месту работы. Это логично — Столбова не хотела связывать жизнь с фигурным катанием после завершения карьеры. Изначально у нее были планы окончить спортивный вуз и пойти на второе высшее в театральный. Первое высшее Ксения получила, а вот достоверной информации о поступлении в театральный нет.

В 2021 году она приняла участие в тренировочных сборах группы Тамары Москвиной и Артура Минчука — помогала готовиться к олимпийскому сезону парам Анастасии Мишиной/Александру Галлямову и Александре Бойковой/Дмитрию Козловскому, работала с ними над подачей и хореографией.

Интересный факт — Минчук был первым партнером Столбовой в парном катании. Будучи совсем юными, они не смогли сработаться из-за сложных характеров. "Мы катались очень хорошо, но не могли просто находиться друг с другом, поскольку были как два таких пня. Мы не помогали друг другу, а постоянно что-то выясняли. Я лидер! Нет, я! Когда ты перетягиваешь канат, очень сложно работать. Нужно иметь баланс", — рассказывала Столбова в разговоре с Лабунской.

Последний публичный роман Ксении завершился еще в начале 2015 года. Тогда она рассталась с олимпийским чемпионом Сочи Дмитрием Соловьевым (да-да, нынешним мужем Дины Авериной) и потом прямо заявляла журналистам — больше приближаться к парням из мира фигурного катания не собирается. А вообще к будущему избраннику предъявляла довольно простые требования — хотела мужчину доброго, надежного, смешного и высокого. "Я неприхотлива, главное, чтобы человек был хорошим", — говорила Ксения в телеинтервью.

Можно сказать, что выполнить данное себе обещание не получилось. Сейчас Столбова состоит в отношениях со своим бывшим постановщиком и тренером Николаем Морозовым, который поддержал ее в трудный период полураспада карьеры.