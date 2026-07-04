"Справедливая Россия" утвердила предвыборную программу

Краткий пересказ от РИА ИИ Съезд партии "Справедливая Россия" утвердил предвыборную программу "Манифест справедливости" на предстоящие выборы в Госдуму.

Программа содержит 10 целей и касается социально-экономической сферы, образования, цифровых прав граждан и поддержки участников СВО.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Съезд партии "Справедливая Россия" утвердил предвыборную программу партии на предстоящие выборы в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.

Предвыборная программа партии называется "Манифест справедливости" и содержит 10 целей. Партийные предложения в программе касаются социально-экономической сферы, а также образования, цифровых прав граждан и поддержки участников СВО.

Как сообщил журналистам председатель партии Сергей Миронов, в течение года было получено более 200 тысяч предложений от избирателей, которые впоследствии учитывались при разработке предвыборной программы.

Выборы депутатов Госдумы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.