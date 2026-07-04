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"Справедливая Россия" утвердила предвыборную программу - РИА Новости, 04.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
13:48 04.07.2026
"Справедливая Россия" утвердила предвыборную программу

"Справедливая Россия" утвердила предвыборную программу к выборам в Госдуму

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
Председатель партии Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Съезд партии "Справедливая Россия" утвердил предвыборную программу "Манифест справедливости" на предстоящие выборы в Госдуму.
  • Программа содержит 10 целей и касается социально-экономической сферы, образования, цифровых прав граждан и поддержки участников СВО.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Съезд партии "Справедливая Россия" утвердил предвыборную программу партии на предстоящие выборы в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.
В Москве проходит вторая часть 15-го предвыборного съезда партии "Справедливая Россия".
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Предвыборная программа партии называется "Манифест справедливости" и содержит 10 целей. Партийные предложения в программе касаются социально-экономической сферы, а также образования, цифровых прав граждан и поддержки участников СВО.
Как сообщил журналистам председатель партии Сергей Миронов, в течение года было получено более 200 тысяч предложений от избирателей, которые впоследствии учитывались при разработке предвыборной программы.
Выборы депутатов Госдумы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.
"Справедливая Россия" - левоцентристская партия, созданная в 2006 году путем объединения партии "Родина", Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров. В 2021 году к ней присоединились "Патриоты России" и "За правду". В 2025 году партия вернулась к названию "Справедливая Россия". Ее бессменным лидером является Сергей Миронов. В действующем созыве Госдумы фракция занимает третье место по численности.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
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