"Справедливая Россия" утвердила предвыборную программу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Съезд партии "Справедливая Россия" утвердил предвыборную программу "Манифест справедливости" на предстоящие выборы в Госдуму.
- Программа содержит 10 целей и касается социально-экономической сферы, образования, цифровых прав граждан и поддержки участников СВО.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Съезд партии "Справедливая Россия" утвердил предвыборную программу партии на предстоящие выборы в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.
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Предвыборная программа партии называется "Манифест справедливости" и содержит 10 целей. Партийные предложения в программе касаются социально-экономической сферы, а также образования, цифровых прав граждан и поддержки участников СВО.
Как сообщил журналистам председатель партии Сергей Миронов, в течение года было получено более 200 тысяч предложений от избирателей, которые впоследствии учитывались при разработке предвыборной программы.
Выборы депутатов Госдумы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.
"Справедливая Россия" - левоцентристская партия, созданная в 2006 году путем объединения партии "Родина", Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров. В 2021 году к ней присоединились "Патриоты России" и "За правду". В 2025 году партия вернулась к названию "Справедливая Россия". Ее бессменным лидером является Сергей Миронов. В действующем созыве Госдумы фракция занимает третье место по численности.