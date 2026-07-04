Российские синхронистки выиграли произвольную программу на юниорском ЧЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская команда победила в произвольной программе на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию.
- Россиянки набрали 260,6407 балла.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российская команда одержала победу в произвольной программе на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию, который завершился в немецком Мюнхене.
Россиянки Эльвира Алмазова, Полина Чибисова, Анна‑Мария Фомичева, Алиса Готальская, Александра Кленина, Александра Пищикова, Алиса Шевченко и Екатерина Штатнова получили за свое выступление 260,6407 балла. Второе место заняла сборная Испании (243,8808), третьей стала команда Белоруссии (223,2288).
Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе, несмотря на полученный в феврале допуск от Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) для участия юниоров в соревнованиях с флагом и гимном. В начале мая European Aquatics объявила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии произойдет не раньше 1 сентября 2026 года.