Российские синхронистки выиграли произвольную программу на юниорском ЧЕ

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российская команда одержала победу в произвольной программе на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию, который завершился в немецком Мюнхене.

Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе, несмотря на полученный в феврале допуск от Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) для участия юниоров в соревнованиях с флагом и гимном. В начале мая European Aquatics объявила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии произойдет не раньше 1 сентября 2026 года.