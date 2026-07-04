Швентек не смогла выйти в четвертый круг Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Швентек уступила Эале из Филиппин в третьем круге Уимблдонского турнира.
- Следующей соперницей Эале станет итальянка Жасмин Паолини, которая в третьем круге обыграла Марию Саккари из Греции.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Польская теннисистка Ига Швёнтек уступила филиппинке Александре Эале в третьем круге Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (11:9), 6:2 в пользу посеянной под 29-м номером Эалы. Швёнтек имела третий номер посева. Спортсменки провели на корте 2 часа 15 минут.
Следующей соперницей Эалы станет посеянная под 13-м номером итальянка Жасмин Паолини, в третьем круге обыгравшая Марию Саккари из Греции со счетом 6:1, 6:2.
Швёнтек 25 лет, она является третьей ракеткой мира. В 2025 году спортсменка стала победительницей Уимблдона, всего в активе польки шесть побед на турнирах Большого шлема и 25 титулов под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).
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