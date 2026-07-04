Швентек не смогла выйти в четвертый круг Уимблдона

Швёнтек 25 лет, она является третьей ракеткой мира. В 2025 году спортсменка стала победительницей Уимблдона, всего в активе польки шесть побед на турнирах Большого шлема и 25 титулов под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).