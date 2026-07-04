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Щербакова отреагировала на допуск фигуристов в нейтральном статусе - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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Фигурное катание
 
12:36 04.07.2026
Щербакова отреагировала на допуск фигуристов в нейтральном статусе

Щербакова назвала радостным событием допуск фигуристов в нейтральном статусе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАнна Щербакова
Анна Щербакова - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Анна Щербакова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Щербакова назвала радостным событием допуск фигуристов в нейтральном статусе.
  • Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе с сезона 2026/27.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова назвала радостным событием допуск фигуристов в нейтральном статусе и выразила надежду на дальнейшее ослабление санкций.
"Это, безусловно, очень радостное событие. С одной стороны, не верится, что столько лет отстранения прошло. Хотелось бы эту новость как можно раньше увидеть. Просто очень радостно, и надеюсь, что все будет двигаться в таком направлении", - сказала Щербакова журналистам на Дне московского спорта.
Международный союз конькобежцев (ISU) во вторник сообщил о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе с сезона-2026/27. Российские и белорусские спортсмены были отстранены организацией с марта 2022 года. ISU сделал исключение лишь в рамках отборочной кампании к Олимпиаде-2026 в Италии, однако то решение не распространялось за пределы квалификационных турниров.
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Фигурное катаниеСпортИталияАнна ЩербаковаМеждународный союз конькобежцев (ISU)
 
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