Самсонова выбыла в третьем круге Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла Марии Боузковой из Чехии в третьем круге Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:3), 6:4 в пользу Боузковой, матч продолжался 3 часа 25 минут.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла чешке Марии Боузковой в третьем круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:3), 6:4 в пользу чешки, которая располагается на 23-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и посеяна на турнире под 21-м номером. Самсонова является 41-й ракеткой мира. Матч продолжался 3 часа 25 минут.

Лучшим результатом Самсоновой на Уимблдоне является выход в четвертьфинал в 2025 году.

В четвертом круге третьего в сезоне турнира Большого шлема Боузкова сыграет с победительницей матча между бельгийкой Элизе Мертенс (25-й номер посева) и Еленой Рыбакиной из Казахстана (2).