Сальников оценил возобновление международной практики в плавании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Сальников заявил, что возобновление международной практики положительно сказывается на результатах и уверенности российских пловцов.
- World Aquatics 13 апреля допустила всех российских атлетов к участию в соревнованиях.
- Сборная России выступит на чемпионате Европы в Париже с 31 июля по 16 августа.
C.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Владимир Сальников заявил РИА Новости, что возобновление международной практики положительно сказывается на результатах и уверенности российских пловцов.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов к участию в соревнованиях.
Сборная России выступит на чемпионате Европы, который пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа.
"Конечно, необходима практика выступлений с сильными соперниками на крупных соревнованиях. Без нее очень тяжело находить в себе новые силы для преодоления колоссальных нагрузок. Поэтому с момента восстановления возможности выступать на международных стартах эта практика положительно влияет на результат. Ты видишь соперников, тренеры вносят коррективы в подготовку, наблюдают, обмениваются опытом. Естественно, это происходит на крупнейших международных соревнованиях, и многие делают корректировки. Сейчас, слава богу, это возобновилось, и мотивация достаточно высокая", - сказал Сальников.
"Что касается итогового результата, будут там соперники или нет, я считаю, что чемпионат Европы - это очень значимое мероприятие. Стать чемпионом Европы - почетно. Думаю, все стремятся попасть на пьедестал", - отметил Сальников.