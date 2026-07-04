Сальников оценил возобновление международной практики в плавании

"Конечно, необходима практика выступлений с сильными соперниками на крупных соревнованиях. Без нее очень тяжело находить в себе новые силы для преодоления колоссальных нагрузок. Поэтому с момента восстановления возможности выступать на международных стартах эта практика положительно влияет на результат. Ты видишь соперников, тренеры вносят коррективы в подготовку, наблюдают, обмениваются опытом. Естественно, это происходит на крупнейших международных соревнованиях, и многие делают корректировки. Сейчас, слава богу, это возобновилось, и мотивация достаточно высокая", - сказал Сальников.