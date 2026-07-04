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Сальников оценил возобновление международной практики в плавании - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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15:05 04.07.2026
Сальников оценил возобновление международной практики в плавании

Сальников: после возвращения на мировую арену результаты пловцов из РФ растут

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Сальников
Владимир Сальников - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Сальников заявил, что возобновление международной практики положительно сказывается на результатах и уверенности российских пловцов.
  • World Aquatics 13 апреля допустила всех российских атлетов к участию в соревнованиях.
  • Сборная России выступит на чемпионате Европы в Париже с 31 июля по 16 августа.
C.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Владимир Сальников заявил РИА Новости, что возобновление международной практики положительно сказывается на результатах и уверенности российских пловцов.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов к участию в соревнованиях.
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Сборная России выступит на чемпионате Европы, который пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа.
"Конечно, необходима практика выступлений с сильными соперниками на крупных соревнованиях. Без нее очень тяжело находить в себе новые силы для преодоления колоссальных нагрузок. Поэтому с момента восстановления возможности выступать на международных стартах эта практика положительно влияет на результат. Ты видишь соперников, тренеры вносят коррективы в подготовку, наблюдают, обмениваются опытом. Естественно, это происходит на крупнейших международных соревнованиях, и многие делают корректировки. Сейчас, слава богу, это возобновилось, и мотивация достаточно высокая", - сказал Сальников.
"Что касается итогового результата, будут там соперники или нет, я считаю, что чемпионат Европы - это очень значимое мероприятие. Стать чемпионом Европы - почетно. Думаю, все стремятся попасть на пьедестал", - отметил Сальников.
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