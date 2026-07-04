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Салах объяснил, почему исполнил пенальти "паненкой" в матче ЧМ с Австралией - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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Футбол
 
01:59 04.07.2026 (обновлено: 03:27 04.07.2026)
Салах объяснил, почему исполнил пенальти "паненкой" в матче ЧМ с Австралией

Салах: пробил пенальти "паненкой", чтобы вселить уверенность в команду

© REUTERS / Kai PfaffenbachМохамед Салах (справа)
Мохамед Салах (справа) - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной Египта Мохамед Салах исполнил пенальти "паненкой" в послематчевой серии в игре 1/16 финала чемпионата мира против Австралии.
  • Он объяснил, что хотел вселить уверенность в своих партнеров по команде, так как у него больше опыта.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Египта Мохамед Салах рассказал, что исполнил пенальти "паненкой" в послематчевой серии в игре 1/16 финала чемпионата мира против австралийцев, чтобы вселить уверенность в своих партнеров по команде.
В пятницу сборная Египта обыграла команду Австралии (1:1 в основное время, 4:2 в серии пенальти). Салах вышел в стартовом составе и реализовал пенальти в послематчевой серии. Египтяне впервые одержали победу в матче плей-офф.
«
"Если кто-то и должен был это сделать, то это был бы я! У меня больше опыта, чем у других, и я хотел вселить в них уверенность. В последний момент я решил, что должен это сделать", - приводит слова Салаха после матча Би-би-си.
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121‎’‎ • Мохамед Салах (П)
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«
"Это история. Перед игрой я сказал ребятам, что это самая большая сцена, на которой можно сыграть. Наслаждайтесь этим и не позволяйте давлению сломить вас. Я рад, что нам удалось выиграть этот матч, австралийцам не повезло. Я счастлив, что сегодня мы вошли в историю", - добавил египетский нападающий.
В 1/8 финала сборная Египта 7 июля сыграет с победителем встречи между действующими чемпионами мира аргентинцами и командой Кабо-Верде.
Мировое первенство впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболСпортЕгипетАвстралияКабо-ВердеБи-би-сиЧМ по футболу 2026Мохамед Салах
 
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