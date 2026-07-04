Салах объяснил, почему исполнил пенальти "паненкой" в матче ЧМ с Австралией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной Египта Мохамед Салах исполнил пенальти "паненкой" в послематчевой серии в игре 1/16 финала чемпионата мира против Австралии.
- Он объяснил, что хотел вселить уверенность в своих партнеров по команде, так как у него больше опыта.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Египта Мохамед Салах рассказал, что исполнил пенальти "паненкой" в послематчевой серии в игре 1/16 финала чемпионата мира против австралийцев, чтобы вселить уверенность в своих партнеров по команде.
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"Если кто-то и должен был это сделать, то это был бы я! У меня больше опыта, чем у других, и я хотел вселить в них уверенность. В последний момент я решил, что должен это сделать", - приводит слова Салаха после матча Би-би-си.
03 июля 2026 • начало в 21:00
Закончен (П)
55’ • Мохамед Хани (А)
121’ • Джексон Ирвайн (П)
121’ • Авер Мабил (П)
13’ • Эмам Ашур
121’ • Махмуд Сабер (П)
121’ • Рами Рабиа (П)
121’ • Мохамед Салах (П)
121’ • Хоссам Абдельмагид (П)
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"Это история. Перед игрой я сказал ребятам, что это самая большая сцена, на которой можно сыграть. Наслаждайтесь этим и не позволяйте давлению сломить вас. Я рад, что нам удалось выиграть этот матч, австралийцам не повезло. Я счастлив, что сегодня мы вошли в историю", - добавил египетский нападающий.
В 1/8 финала сборная Египта 7 июля сыграет с победителем встречи между действующими чемпионами мира аргентинцами и командой Кабо-Верде.
Мировое первенство впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.