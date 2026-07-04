Футболистам "Локомотива" вручили бронзовые медали РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболистам и тренерскому штабу московского «Локомотива» вручили бронзовые медали чемпионата России сезона-2025/26.
- На территории стадиона «Локомотив» для болельщиков были организованы различные активности с участием игроков клуба.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболистам и тренерскому штабу московского "Локомотива" торжественно вручили бронзовые медали чемпионата России сезона-2025/26, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Торжественное награждение прошло в Черкизове на территории около домашнего стадиона железнодорожников - на сцене перед паровозом.
На торжественное мероприятие были приглашены болельщики, имеющие абонементы на домашние матчи команды.
На территории стадиона для болельщиков были организованы разные активности с участием игроков столичного клуба. Футболисты угощали желающих хот-догами, делали лимонады и раздавали автографы желающим. Игрокам была доверена работа в официальном магазине "Локомотива", а в музее "красно-зеленых" состоялась автограф-сессия главного тренера Михаила Галактионова.
В прошлом сезоне "Локомотив" занял третье место в Российской премьер-лиге (РПЛ).