Футболистам "Локомотива" вручили бронзовые медали РПЛ

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболистам и тренерскому штабу московского "Локомотива" торжественно вручили бронзовые медали чемпионата России сезона-2025/26, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Торжественное награждение прошло в Черкизове на территории около домашнего стадиона железнодорожников - на сцене перед паровозом.