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ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения группировки "Запад" освободили Шийковку, Новый Мир, Чернещину и Дружелюбовку в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

Бойцы "Центра" взяли под контроль Василевку в ДНР.

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российские войска освободили четыре населенных пункта в Харьковской области и одно село в ДНР, сообщили в Российские войска освободили четыре населенных пункта в Харьковской области и одно село в ДНР, сообщили в Минобороны

© Инфографика Подразделения группировки войск "Запад" освободили четыре населенных пункта в Харьковской области © Инфографика Подразделения группировки войск "Запад" освободили четыре населенных пункта в Харьковской области

"Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Установлен контроль над Шийковкой, Новым Миром, Чернещиной и Дружелюбовкой", — говорится в сводке.

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За сутки потери ВСУ на этом участке фронта составили более 230 военнослужащих, ББМ, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия, боевую машину РСЗО RAK-SA-12 и две станции РЭБ.

В то же время бойцы "Центра" улучшили тактическое положение и освободили Василевку в ДНР , отметили в министерстве.

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Они также нанесли поражение противнику в районах Святогоровки, Грузского, Анновки, Нововодяного и Доброполья в ДНР и у Новопавловки в Днепропетровской области.

© Инфографика Подразделения группировки войск "Центр" освободили Василевку в ДНР © Инфографика Подразделения группировки войск "Центр" освободили Василевку в ДНР