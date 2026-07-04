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ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО - РИА Новости, 04.07.2026
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16:46 04.07.2026 (обновлено: 17:47 04.07.2026)
ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО

ВС РФ освободили 4 населенных пункта в Харьковской области и одно село в ДНР

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки "Запад" освободили Шийковку, Новый Мир, Чернещину и Дружелюбовку в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
  • Бойцы "Центра" взяли под контроль Василевку в ДНР.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российские войска освободили четыре населенных пункта в Харьковской области и одно село в ДНР, сообщили в Минобороны.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили четыре населенных пункта в Харьковской области
Подразделения группировки войск Запад освободили четыре населенных пункта в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили четыре населенных пункта в Харьковской области
"Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Установлен контроль над Шийковкой, Новым Миром, Чернещиной и Дружелюбовкой", — говорится в сводке.
За сутки потери ВСУ на этом участке фронта составили более 230 военнослужащих, ББМ, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия, боевую машину РСЗО RAK-SA-12 и две станции РЭБ.
В то же время бойцы "Центра" улучшили тактическое положение и освободили Василевку в ДНР, отметили в министерстве.
Они также нанесли поражение противнику в районах Святогоровки, Грузского, Анновки, Нововодяного и Доброполья в ДНР и у Новопавловки в Днепропетровской области.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Василевку в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили Василевку в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Василевку в ДНР
Украинские войска за сутки потеряли свыше 310 боевиков, десять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, добавили в ведомстве.
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