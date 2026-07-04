Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки "Запад" освободили Шийковку, Новый Мир, Чернещину и Дружелюбовку в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
- Бойцы "Центра" взяли под контроль Василевку в ДНР.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российские войска освободили четыре населенных пункта в Харьковской области и одно село в ДНР, сообщили в Минобороны.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили четыре населенных пункта в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили четыре населенных пункта в Харьковской области
"Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Установлен контроль над Шийковкой, Новым Миром, Чернещиной и Дружелюбовкой", — говорится в сводке.
За сутки потери ВСУ на этом участке фронта составили более 230 военнослужащих, ББМ, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия, боевую машину РСЗО RAK-SA-12 и две станции РЭБ.
В то же время бойцы "Центра" улучшили тактическое положение и освободили Василевку в ДНР, отметили в министерстве.
Они также нанесли поражение противнику в районах Святогоровки, Грузского, Анновки, Нововодяного и Доброполья в ДНР и у Новопавловки в Днепропетровской области.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Василевку в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Василевку в ДНР
Украинские войска за сутки потеряли свыше 310 боевиков, десять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18