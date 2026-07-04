Роналду вредит сборной Португалии на чемпионате мира, считает Аршавин

"Роналду один раз коснулся мяча в штрафной, но приз дали ему, потому что его имя больше, чем вся сборная Португалии. Сейчас, считаю, он идет во вред команде. Он не тот и не дает того, что дал бы другой игрок на его позиции. Он потерял в скорости. Это мешает сборной Португалии. Но если они выиграют, какая разница, что считаю я", - сказал Аршавин на Дне московского спорта.