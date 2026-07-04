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Роналду вредит сборной Португалии на чемпионате мира, считает Аршавин - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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Футбол
 
16:59 04.07.2026
Роналду вредит сборной Португалии на чемпионате мира, считает Аршавин

Аршавин: Роналду вредит команде Португалии на чемпионате мира

© AP Photo / Armando FrancaКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Armando Franca
Криштиану Роналду. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аршавин заявил, что Роналду вредит команде Португалии на чемпионате мира.
  • Сборная Португалии обыграла команду Хорватии со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала турнира.
  • Аршавин предсказал, что в финале чемпионата мира будут играть сборные Франции и Англии, а победят французы.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Экс-футболист лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин заявил, что нападающий Криштиану Роналду вредит команде Португалии на чемпионате мира.
В ночь на пятницу по московскому времени сборная Португалии в Торонто обыграла команду Хорватии со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала турнира. 41-летний Роналду вышел в стартовом составе и провел на поле 81 минуту, отметившись голом с пенальти на 68-й минуте. Португалец был признан лучшим игроком матча.
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"Роналду один раз коснулся мяча в штрафной, но приз дали ему, потому что его имя больше, чем вся сборная Португалии. Сейчас, считаю, он идет во вред команде. Он не тот и не дает того, что дал бы другой игрок на его позиции. Он потерял в скорости. Это мешает сборной Португалии. Но если они выиграют, какая разница, что считаю я", - сказал Аршавин на Дне московского спорта.
"Испанцев, думаю, не пройдут. Ставлю, что в финале чемпионата мира будут играть сборные Франции и Англии, а победят французы", - добавил он.
В 1/8 финала сборная Португалии сыграет с командой Испании. Встреча состоится 6 июля в Далласе. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
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