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Цены на рис в мире вырастут до максимума с 2008 года, считает аналитик - РИА Новости, 04.07.2026
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05:53 04.07.2026 (обновлено: 07:43 04.07.2026)
Цены на рис в мире вырастут до максимума с 2008 года, считает аналитик

Тихонов: Эль-Ниньо может погубить рисовый урожай в Индии, что вызовет рост цен

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВыращивание риса
Выращивание риса - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Выращивание риса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Метеоявление Эль-Ниньо может сократить урожай риса в Индии из-за возможного дефицита влаги.
  • Индия обеспечивает 40% мировых рынков рисом, и дефицит может привести к росту цен на него до максимума со времен кризиса 2008 года.
  • Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предупредила, что Эль-Ниньо может ослабить летний муссон в большей части Индии и создать проблемы для рисосеяния.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Метеоявление Эль-Ниньо может погубить рисовый урожай в Индии: из-за вероятного дефицита мировые цены на рис подскочат до максимума со времен продовольственного кризиса 2008 года, такое мнение высказал РИА Новости директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской Академии Анатолий Тихонов.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в июне заявил, что Эль-Ниньо с вероятностью 90% приблизится в ближайшие месяцы и "подольет масла в огонь потепления планеты". Он также отмечал, что метеоявление может нарушить работу продовольственных и водных систем.
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Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) уже предупредила, что Эль-Ниньо может ослабить летний муссон в большей части Индии и создать стресс для рисосеяния и кукурузы в критический вегетационный период.
"Индия - абсолютный лидер потребления и экспорта риса. Недостаток влаги во время налива зерна в августе–сентябре может сократить валовой сбор. Рынок риса крайне фрагментирован и чувствителен к дефициту: любое изъятие 15–20 миллионов тонн из мировой торговли вызывает панические скачки", - рассказал эксперт.
Индия обеспечивает рисом 40% мировых рынков. В основном рис выращивают в восточных и северных штатах страны, таких как Западная Бенгалия, Уттар-Прадеш, Пенджаб, Одиша, Бихар. Однако именно эти площади находятся в зоне риска из-за Эль-Ниньо: метеоявление может вызвать засуху в этих областях и в августе-сентябре сократить валовой сбор.
Аналитик напомнил, что Индия уже ввела запрет на экспорт дробленого риса, а также пошлину в размере 20% на экспорт белого риса. "На фоне слабого муссона эти меры могут быть ужесточены - вплоть до полного запрета экспорта небасмати-риса, как это уже делалось в 2023 году", - подчеркнул Тихонов.
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Он прогнозирует, что если Индия введет полный запрет на экспорт риса, цены на него в мире могут достичь 700–750 долларов за тонну. Это станет абсолютным рекордом со времен продовольственного кризиса 2008 года.
Вместе с тем российский рынок риса полностью обеспечен собственной продукцией. "Даже в далеко не самом удачном сезоне урожай риса в России более чем в полтора раза перекрывает все потребности страны. Запас прочности - колоссальный", - подчеркнул Тихонов.
Валовой сбор риса в 2025 году составил 1,19–1,24 миллиона тонн. А годовое внутреннее потребление риса-крупы, по оценкам Национального рисового союза, с учетом новых регионов не превышает 798 тысяч тонн.
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