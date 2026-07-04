Цены на рис в мире вырастут до максимума с 2008 года, считает аналитик

Краткий пересказ от РИА ИИ Метеоявление Эль-Ниньо может сократить урожай риса в Индии из-за возможного дефицита влаги.

Индия обеспечивает 40% мировых рынков рисом, и дефицит может привести к росту цен на него до максимума со времен кризиса 2008 года.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предупредила, что Эль-Ниньо может ослабить летний муссон в большей части Индии и создать проблемы для рисосеяния.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Метеоявление Эль-Ниньо может погубить рисовый урожай в Индии: из-за вероятного дефицита мировые цены на рис подскочат до максимума со времен продовольственного кризиса 2008 года, такое мнение высказал РИА Новости директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской Академии Анатолий Тихонов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в июне заявил, что Эль-Ниньо с вероятностью 90% приблизится в ближайшие месяцы и "подольет масла в огонь потепления планеты". Он также отмечал, что метеоявление может нарушить работу продовольственных и водных систем.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) уже предупредила, что Эль-Ниньо может ослабить летний муссон в большей части Индии и создать стресс для рисосеяния и кукурузы в критический вегетационный период.

"Индия - абсолютный лидер потребления и экспорта риса. Недостаток влаги во время налива зерна в августе–сентябре может сократить валовой сбор. Рынок риса крайне фрагментирован и чувствителен к дефициту: любое изъятие 15–20 миллионов тонн из мировой торговли вызывает панические скачки", - рассказал эксперт.

Индия обеспечивает рисом 40% мировых рынков. В основном рис выращивают в восточных и северных штатах страны, таких как Западная Бенгалия, Уттар-Прадеш, Пенджаб, Одиша, Бихар. Однако именно эти площади находятся в зоне риска из-за Эль-Ниньо: метеоявление может вызвать засуху в этих областях и в августе-сентябре сократить валовой сбор.

Аналитик напомнил, что Индия уже ввела запрет на экспорт дробленого риса, а также пошлину в размере 20% на экспорт белого риса. "На фоне слабого муссона эти меры могут быть ужесточены - вплоть до полного запрета экспорта небасмати-риса, как это уже делалось в 2023 году", - подчеркнул Тихонов.

Он прогнозирует, что если Индия введет полный запрет на экспорт риса, цены на него в мире могут достичь 700–750 долларов за тонну. Это станет абсолютным рекордом со времен продовольственного кризиса 2008 года.

Вместе с тем российский рынок риса полностью обеспечен собственной продукцией. "Даже в далеко не самом удачном сезоне урожай риса в России более чем в полтора раза перекрывает все потребности страны. Запас прочности - колоссальный", - подчеркнул Тихонов.