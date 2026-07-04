Возглавивший сборную Туниса по ходу ЧМ тренер покинул команду

"Перед уходом я хочу выразить самые искренние слова благодарности Тунисской федерации футбола (FTF) за то, что они предоставили мне возможность принять участие в чемпионате мира 2026 года. Было огромной честью защищать цвета Туниса и пережить этот незабываемый опыт. Я желаю тунисской сборной всего наилучшего в будущем. Я уверен, что она продолжит развиваться, восхищать свой народ и вписывать прекрасные страницы в свою историю", - написал Ренар в сториз своего Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).