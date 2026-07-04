Рейтинг@Mail.ru
Возглавивший сборную Туниса по ходу ЧМ тренер покинул команду - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:31 04.07.2026 (обновлено: 23:05 04.07.2026)
Возглавивший сборную Туниса по ходу ЧМ тренер покинул команду

Возглавивший сборную Туниса по футболу по ходу ЧМ тренер Ренар покинул команду

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЭрве Ренар
Эрве Ренар - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Эрве Ренар. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Француз Эрве Ренар объявил об уходе с должности главы сборной Туниса по футболу.
  • Под руководством Ренара тунисцы проиграли сборным Японии и Нидерландов, заняв последнее место в группе F.
  • Ренар выразил благодарность Тунисской федерации футбола за возможность участвовать в чемпионате мира 2026 года и пожелал сборной успехов в будущем.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Возглавивший сборную Туниса по ходу чемпионата мира по футболу француз Эрве Ренар объявил об уходе с занимаемой должности.
Ренар возглавил сборную Туниса 16 июня. Его предшественник Сабри Лямуши был отправлен в отставку после крупного поражения от сборной Швеции (1:5) в первом туре группового этапа. Под руководством Ренара тунисцы проиграли сборным Японии (0:4) и Нидерландов (1:3), заняв последнее место в группе F.
"Перед уходом я хочу выразить самые искренние слова благодарности Тунисской федерации футбола (FTF) за то, что они предоставили мне возможность принять участие в чемпионате мира 2026 года. Было огромной честью защищать цвета Туниса и пережить этот незабываемый опыт. Я желаю тунисской сборной всего наилучшего в будущем. Я уверен, что она продолжит развиваться, восхищать свой народ и вписывать прекрасные страницы в свою историю", - написал Ренар в сториз своего Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Ренару 57 лет, он побеждал в Кубке африканских наций во главе сборных Замбии (2012) и Кот-д'Ивуара (2015). Также француз возглавлял сборные Анголы, Марокко и Саудовской Аравии.
Нападающий сборной Марокко Исмаэль Сайбари - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
Лучший бомбардир сборной Марокко покинул поле в слезах из-за травмы
Вчера, 20:55
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
ФутболСпортЭрве РенарСабри ЛямушиЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Канада
    Марокко
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Парагвай
    Франция
    0
    1
  • Футбол
    05.07 23:00
    Бразилия
    Норвегия
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    М. Боузкова
    664
    476
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Ф. Коболли
    66722
    07666
  • Теннис
    Завершен
    Э. Мертенс
    Е. Рыбакина
    76
    61
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Зверев
    264
    676
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Тиафо
    А. Бублик
    66663
    47746
  • Футбол
    Завершен
    Колумбия
    Гана
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Аргентина
    Кабо-Верде
    3
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Австралия
    Египет
    1
    2
  • Теннис
    Завершен
    Я. Штруфф
    Д. Медведев
    777
    665
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Остапенко
    66
    44
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала