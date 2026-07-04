Возглавивший сборную Туниса по ходу ЧМ тренер покинул команду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Француз Эрве Ренар объявил об уходе с должности главы сборной Туниса по футболу.
- Под руководством Ренара тунисцы проиграли сборным Японии и Нидерландов, заняв последнее место в группе F.
- Ренар выразил благодарность Тунисской федерации футбола за возможность участвовать в чемпионате мира 2026 года и пожелал сборной успехов в будущем.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Возглавивший сборную Туниса по ходу чемпионата мира по футболу француз Эрве Ренар объявил об уходе с занимаемой должности.
"Перед уходом я хочу выразить самые искренние слова благодарности Тунисской федерации футбола (FTF) за то, что они предоставили мне возможность принять участие в чемпионате мира 2026 года. Было огромной честью защищать цвета Туниса и пережить этот незабываемый опыт. Я желаю тунисской сборной всего наилучшего в будущем. Я уверен, что она продолжит развиваться, восхищать свой народ и вписывать прекрасные страницы в свою историю", - написал Ренар в сториз своего Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Ренару 57 лет, он побеждал в Кубке африканских наций во главе сборных Замбии (2012) и Кот-д'Ивуара (2015). Также француз возглавлял сборные Анголы, Марокко и Саудовской Аравии.