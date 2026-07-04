Силы ПВО сбили несколько десятков БПЛА ВСУ над Ленинградской областью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над территорией Ленинградской области сбито несколько десятков БПЛА ВСУ.
- Падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Несколько десятков БПЛА ВСУ сбиты над Ленинградской областью, падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Над территорией Ленинградской области сбито несколько десятков БПЛА противника. Падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк. Информация уточняется", - написал Дрозденко в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что отражение атаки продолжается.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18