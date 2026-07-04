Путин подписал закон для повышения обеспеченности аграриев пестицидами

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин подписал закон, направленный на повышение обеспеченности российских аграриев пестицидами.

Закон разрешает до 1 сентября 2032 года использовать для определенных растений пестициды, зарегистрированные до 1 сентября 2027 года, без внесения изменений в регламенты их применения.

Перечень растений, для которых можно будет использовать такие пестициды, установит Минсельхоз России.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение обеспеченности российских аграриев пестицидами, соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение обеспеченности российских аграриев пестицидами, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ разрешает до 1 сентября 2032 года использовать для определенных растений пестициды, зарегистрированные до 1 сентября 2027 года, без внесения изменений в регламенты применения пестицидов или изменения сферы их применения.

Перечень таких растений установит Минсельхоз России . Он же утвердит порядок его формирования и ведения, а также критерии включения растений в перечень.

Как поясняли разработчики закона, из-за отсутствия современных эффективных средств защиты растений некоторые сельхозпроизводители теряют около половины своего урожая и вынуждены снижать инвестиции в дальнейшее расширение производства.

Оперативное решение проблемы со средствами защиты растений может способствовать двухкратному росту сбора урожая ягод в перспективе пяти-семи лет и выходу объема выращивания ягод в России на 60% от потребностей российского рынка.

Но необходимо определить перечень растений, имеющих схожие признаки, в целях нивелирования ситуации с обеспеченностью аграриев препаратами для проведения защитных мероприятий, указывали авторы документа.