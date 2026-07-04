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Путин подписал закон для повышения обеспеченности аграриев пестицидами - РИА Новости, 04.07.2026
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18:41 04.07.2026
Путин подписал закон для повышения обеспеченности аграриев пестицидами

Путин подписал закон о повышении обеспеченности российских аграриев пестицидами

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин подписал закон, направленный на повышение обеспеченности российских аграриев пестицидами.
  • Закон разрешает до 1 сентября 2032 года использовать для определенных растений пестициды, зарегистрированные до 1 сентября 2027 года, без внесения изменений в регламенты их применения.
  • Перечень растений, для которых можно будет использовать такие пестициды, установит Минсельхоз России.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение обеспеченности российских аграриев пестицидами, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ разрешает до 1 сентября 2032 года использовать для определенных растений пестициды, зарегистрированные до 1 сентября 2027 года, без внесения изменений в регламенты применения пестицидов или изменения сферы их применения.
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Перечень таких растений установит Минсельхоз России. Он же утвердит порядок его формирования и ведения, а также критерии включения растений в перечень.
Как поясняли разработчики закона, из-за отсутствия современных эффективных средств защиты растений некоторые сельхозпроизводители теряют около половины своего урожая и вынуждены снижать инвестиции в дальнейшее расширение производства.
Оперативное решение проблемы со средствами защиты растений может способствовать двухкратному росту сбора урожая ягод в перспективе пяти-семи лет и выходу объема выращивания ягод в России на 60% от потребностей российского рынка.
Но необходимо определить перечень растений, имеющих схожие признаки, в целях нивелирования ситуации с обеспеченностью аграриев препаратами для проведения защитных мероприятий, указывали авторы документа.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.
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