В России ускорят перевод сопровождаемых сделок по гособоронзаказу в ПСБ

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин подписал закон, позволяющий ускорить перевод в ПСБ сопровождаемых сделок и денежных средств по гособоронзаказу из банков, потерявших статус уполномоченных.

Новый закон обязывает банки, исключенные из категории уполномоченных, закрывать отдельные счета без заявлений от исполнителей по гособоронзаказу в срок до 30 дней и переводить остатки средств на счет в опорном банке ОПК.

Расширяется перечень информации, которая не подлежит размещению в федеральном каталоге продукции для федеральных нужд, теперь в него не будет включаться информация о товарах, поставляемых по гособоронзаказу для реализации мер по осуществлению госохраны и задач мобилизационной подготовки и мобилизации.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ускорить перевод в ПСБ сопровождаемых сделок и денежных средств по гособоронзаказу из банков, потерявших статус уполномоченных.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон совершенствует механизм перевода сопровождаемых сделок (госконтрактов по гособоронзаказу и контрактов, заключенных в целях их исполнения), из банков, исключенных из категории уполномоченных по решению правительства, в опорный банк оборонно-промышленного комплекса, то есть в ПСБ.

Прежде перевод сопровождаемых сделок из банков, исключенных из категории уполномоченных, в ПСБ был невозможен до тех пор, пока головной исполнитель или исполнитель по гособоронзаказу не переведет остатки средств с отдельного счета и не закроет его. Перевод банковского сопровождения мог затянуться, если исполнитель этого не делал.

Новый закон устраняет этот пробел. Он обязывает банки, исключенные из категории уполномоченных, закрывать отдельные счета без предоставления исполнителями по гособоронзаказу заявлений об их закрытии в срок до 30 дней. Одновременно таким банкам запрещается совершать операции по этим счетам, за исключением перевода остатка средств с них на счет в опорном банке ОПК.

Банк, исключенный из категории уполномоченных, обязан сформировать реестр всех открытых отдельных счетов по гособоронзаказу и передать реестр или информацию об отсутствии таких счетов в единую информационную систему гособоронзаказа. После этого Минобороны России должно проверить эти сведения.

Кроме того, срок представления уполномоченным банком информации и документов о расчетах по сопровождаемой сделке по запросам Федерального казначейства увеличивается с двух до пяти рабочих дней. Порядок представления такой информации и документов определяется Банком России по согласованию с Федеральным казначейством.

Также расширяется перечень информации, которая не подлежит размещению в федеральном каталоге продукции для федеральных нужд. В этот перечень теперь не будет включаться информация о товарах, поставляемых по гособоронзаказу для реализации мер по осуществлению госохраны органами государственной охраны и задач мобилизационной подготовки и мобилизации главным управлением спецпрограмм президента РФ

Реализация закона будет способствовать консолидации счетов исполнителей по гособоронзаказу в опорном банке ОПК, отмечал бюджетный комитет Совета Федерации