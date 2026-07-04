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Путин подписал закон об особенностях возмещения вреда сельхозземлям - РИА Новости, 04.07.2026
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17:44 04.07.2026
Путин подписал закон об особенностях возмещения вреда сельхозземлям

Путин подписал закон об особенностях возмещения вреда землям сельхозназначения

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин подписал закон об особенностях возмещения вреда, причиненного землям сельскохозяйственного назначения.
  • Вред будет возмещаться в размере, определенном по методике Минсельхоза России, а при ее отсутствии — исходя из фактических затрат на воспроизводство плодородия земель.
  • Закон допускает проведение обследований плодородия за счет средств правообладателя земельного участка и направление результатов в единую федеральную государственную информационную систему о землях сельхозназначения.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий особенности возмещения вреда, причиненного землям сельскохозяйственного назначения, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Такой вред будет возмещаться лицом, которое его причинило, в размере, определенном в соответствии с методикой Минсельхоза России, а при ее отсутствии - исходя из фактических затрат на воспроизводство плодородия земель сельхозназначения. Это позволит учитывать особенности сельскохозяйственного производства при исчислении размера вреда, причиненного таким землям.
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В настоящее время в России проводится государственный учет показателей состояния плодородия земель сельхозназначения. Такой учет включает в себя сбор и обобщение результатов почвенных, геоботанических и других обследований.
Новый закон допускает проведение таких обследований за счет средств правообладателя земельного участка по его заявлению аккредитованными испытательными лабораториями в области обеспечения плодородия земель сельхозназначения, а также федеральными государственными бюджетными учреждениями (ФГБУ), подведомственными Минсельхозу РФ.
При этом правообладатели земельных участков будут вправе направлять результаты обследований, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией, в ФГБУ. Данные сведения в этом случае будут автоматически подгружаться сотрудниками ФГБУ в единую федеральную государственную информационную систему о землях сельхозназначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.
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