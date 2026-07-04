Карпукас заявил о желании продлить контракт с "Локомотивом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболист московского «Локомотива» Артем Карпукас выразил желание договориться с клубом о новом контракте.
- Действующее соглашение Карпукаса с «Локомотивом» рассчитано до лета 2027 года.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболист московского "Локомотива" Артем Карпукас заявил РИА Новости о желании договориться с клубом о новом контракте.
Действующее соглашение 24-летнего Карпукаса рассчитано до лета 2027 года.
"Никакой конкретики о моем будущем нет. Мое желание - договориться с "Локомотивом", а там посмотрим", - сказал Карпукас.
Карпукас является воспитанником "Локомотива", он провел за железнодорожников 140 матчей, в которых забил шесть голов. В прошедшем сезоне полузащитник отыграл 35 матчей в чемпионате и Кубке России и отметился двумя забитыми мячами. Также на его счету пять игр за сборную России.