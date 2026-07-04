Карпукас заявил о желании продлить контракт с "Локомотивом"

Карпукас является воспитанником "Локомотива", он провел за железнодорожников 140 матчей, в которых забил шесть голов. В прошедшем сезоне полузащитник отыграл 35 матчей в чемпионате и Кубке России и отметился двумя забитыми мячами. Также на его счету пять игр за сборную России.