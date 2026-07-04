Польша ждет от Украины первого шага после скандала с героизацией нацистов

При этом он указал на то, что в настоящее время Украина неспособна признать собственную историю.

"Есть объективные причины, по которым происходит это напряжение. И одной из этих причин, и мы это знаем из собственной истории, является трудность согласиться с собственной историей. Волынь является здесь наиболее драматическим примером", - сказал польский премьер.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков, как и польских – от украинских.



* Запрещенная в России экстремистская организация