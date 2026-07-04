Польша ждет от Украины первого шага после скандала с героизацией нацистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польша ожидает от Украины первого шага после скандала из-за героизации Киевом нацистских преступников.
- Польский премьер-министр Дональд Туск отметил, что Украина неспособна признать собственную историю.
ВАРШАВА, 4 июл – РИА Новости. Польша ожидает от Украины первого шага после скандала из-за героизации Киевом нацистских преступников, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск.
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При этом он указал на то, что в настоящее время Украина неспособна признать собственную историю.
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"Есть объективные причины, по которым происходит это напряжение. И одной из этих причин, и мы это знаем из собственной истории, является трудность согласиться с собственной историей. Волынь является здесь наиболее драматическим примером", - сказал польский премьер.
Отношения Украины и Польши недавно в очередной раз обострились на фоне продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков, как и польских – от украинских.
* Запрещенная в России экстремистская организация
* Запрещенная в России экстремистская организация