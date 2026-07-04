Рейтинг@Mail.ru
Польша ждет от Украины первого шага после скандала с героизацией нацистов - РИА Новости, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 04.07.2026
Польша ждет от Украины первого шага после скандала с героизацией нацистов

Туск: Варшава ждет от Киева первого шага после скандала с героизацией нацистов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польша ожидает от Украины первого шага после скандала из-за героизации Киевом нацистских преступников.
  • Польский премьер-министр Дональд Туск отметил, что Украина неспособна признать собственную историю.
ВАРШАВА, 4 июл – РИА Новости. Польша ожидает от Украины первого шага после скандала из-за героизации Киевом нацистских преступников, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск.
«
"Мы ожидаем от Украины первого шага после этого несчастного решения (Владимира) Зеленского. Хорошо было бы услышать выразительный сигнал со стороны Киева. Они пытаются, но мы хотели бы это выразительно услышать", - сказал польский премьер.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Глава МИД Польши заявил, что не вернет украинский орден
26 июня, 21:45
При этом он указал на то, что в настоящее время Украина неспособна признать собственную историю.
«
"Есть объективные причины, по которым происходит это напряжение. И одной из этих причин, и мы это знаем из собственной истории, является трудность согласиться с собственной историей. Волынь является здесь наиболее драматическим примером", - сказал польский премьер.
Отношения Украины и Польши недавно в очередной раз обострились на фоне продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков, как и польских – от украинских.

* Запрещенная в России экстремистская организация
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Туск не заверил подписью решение о лишении Зеленского Ордена Белого орла
30 июня, 16:39
 
В миреПольшаУкраинаКиевДональд ТускАндрей МельникКароль НавроцкийВооруженные силы УкраиныВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала