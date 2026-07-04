Плющенко рассказал, чего не хватает современным фигуристам

"В 2006 году я выиграл Олимпиаду и ушел из спорта. Участвовал в шоу, их было огромное количество по всему миру, но в России выступал крайне редко. Я скучал по соревновательной атмосфере, ни одно шоу не заменит соревнований. Помню прекрасно адреналин в Сочи в 2014 году в командном виде. Я открывал мужское фигурное катание, помню тогда маленькую Юлю Липницкую, молодых парников. Мне нужно было откатать безукоризненно, дать им задел. Они мне потом говорили спасибо, что дал стержень. До сих пор не хватает адреналина, поэтому в моей жизни обязательно есть спорт и турниры", - заключил он.