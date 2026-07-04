Плющенко рассказал, чего не хватает современным фигуристам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Плющенко заявил, что современным фигуристам не хватает творческого подхода в выступлениях.
- Он отметил, что за последние 20 лет фигурное катание значительно продвинулось вперед в техническом плане.
- Плющенко рассказал, что молодые фигуристы благодарили его за опыт, который он им передал на Олимпиаде в Сочи.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что в нынешнее время фигуристам, несмотря на превосходную технику, не хватает творческого подхода в выступлениях.
"Предела нет, человек может сделать очень много. 20 лет назад я изучал каскад аксель в 3,5 оборота и четверной тулуп. Тогда это было невозможно, сейчас реально. Это показывает Илья Малинин, у нас есть Влад Дикиджи. У меня было всего три тренировки льда в неделю, и удавалось показывать результат. А сейчас дети в день столько тренировок имеют, естественно, они идут вперед, но восстанавливаться тоже надо. Фигурное катание ушло намного вперед, и оно целостное", - сказал Плющенко на Дне Московского спорта.
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"ISU сделал шесть прыжков: дают возможность показать целостность программы и артистизм. Где-то есть плюс. Мужики делают все прыжки, но не хватает интерпретации, где-то дать Sex Bomb", - добавил фигурист, исполнявший показательный номер под эту композицию.
Также Плющенко рассказал, что молодые фигуристы высказывали ему благодарность за опыт, который он им дал на Олимпиаде в Сочи.
"В 2006 году я выиграл Олимпиаду и ушел из спорта. Участвовал в шоу, их было огромное количество по всему миру, но в России выступал крайне редко. Я скучал по соревновательной атмосфере, ни одно шоу не заменит соревнований. Помню прекрасно адреналин в Сочи в 2014 году в командном виде. Я открывал мужское фигурное катание, помню тогда маленькую Юлю Липницкую, молодых парников. Мне нужно было откатать безукоризненно, дать им задел. Они мне потом говорили спасибо, что дал стержень. До сих пор не хватает адреналина, поэтому в моей жизни обязательно есть спорт и турниры", - заключил он.