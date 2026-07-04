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Плющенко заявил, что считает себя менее талантливым, чем Ягудин - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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Фигурное катание
 
16:06 04.07.2026

Плющенко заявил, что считает себя менее талантливым, чем Ягудин

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЕвгений Плющенко
Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Евгений Плющенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евгений Плющенко заявил, что считает себя менее талантливым, чем Алексей Ягудин.
  • Плющенко и Ягудин с уважением отнеслись друг к другу на ледовом вечере в Санкт-Петербурге 12 марта и выступили вместе на шоу Татьяны Навки 27 марта.
  • Плющенко признал, что Ягудин обыграл его на первых Олимпийских играх, где они соревновались, и отметил сложность участия в четырех Олимпиадах.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что считает себя менее талантливым, чем Алексей Ягудин.
Спортсмены соревновались на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, Ягудин стал победителем, а Плющенко занял второе место. Между фигуристами на протяжении многих лет были непростые отношения, но 12 марта они с уважением отнеслись друг к другу на ледовом вечере в Санкт-Петербурге, посвященном 85-летию знаменитого тренера Алексея Мишина. 27 марта экс-спортсмены выступили на шоу Татьяны Навки, которое было посвящено зимней Олимпиаде 2006 года.
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"У меня был один конкурент - Леша Ягудин. Мы учили аксель 3,5 оборота. Ему он дался за неделю, а я учил полтора года. Супер талантливый, я, видимо, не такой талантливый, но работящий", - рассказал Плющенко на Дне московского спорта.
Говоря о соперничестве с Ягудиным, Плющенко также добавил: "Четыре Олимпиады - это сложно. В первую Олимпиаду я не справился психологически, Леша меня обыграл. В третьей было легче, уже был опытным. Игры в Сочи были безумием".
Спортсмен открыл свою академию фигурного катания "Ангелы Плющенко" в апреле 2017 года и впоследствии приступил к тренерской деятельности.
"Семь лет назад я начал тренировать. Я постоянно с ними в движении. Иногда им говорю: я буду выступать вместе с вами. Тренер должен быть стержнем, не показать нервозность. Я от своего тренера иногда это чувствовал. Но затем мы стали броней", - рассказал Плющенко.
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Фигурное катаниеСпортАлексей ЯгудинАлексей МишинТатьяна НавкаЕвгений Плющенко
 
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