Краткий пересказ от РИА ИИ Евгений Плющенко заявил, что считает себя менее талантливым, чем Алексей Ягудин.

Плющенко и Ягудин с уважением отнеслись друг к другу на ледовом вечере в Санкт-Петербурге 12 марта и выступили вместе на шоу Татьяны Навки 27 марта.

Плющенко признал, что Ягудин обыграл его на первых Олимпийских играх, где они соревновались, и отметил сложность участия в четырех Олимпиадах.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что считает себя менее талантливым, чем Алексей Ягудин.

Спортсмены соревновались на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити Ягудин стал победителем, а Плющенко занял второе место. Между фигуристами на протяжении многих лет были непростые отношения, но 12 марта они с уважением отнеслись друг к другу на ледовом вечере в Санкт-Петербурге, посвященном 85-летию знаменитого тренера Алексея Мишина. 27 марта экс-спортсмены выступили на шоу Татьяны Навки, которое было посвящено зимней Олимпиаде 2006 года.

"У меня был один конкурент - Леша Ягудин. Мы учили аксель 3,5 оборота. Ему он дался за неделю, а я учил полтора года. Супер талантливый, я, видимо, не такой талантливый, но работящий", - рассказал Плющенко на Дне московского спорта.

Говоря о соперничестве с Ягудиным, Плющенко также добавил: "Четыре Олимпиады - это сложно. В первую Олимпиаду я не справился психологически, Леша меня обыграл. В третьей было легче, уже был опытным. Игры в Сочи были безумием".

Спортсмен открыл свою академию фигурного катания "Ангелы Плющенко" в апреле 2017 года и впоследствии приступил к тренерской деятельности.