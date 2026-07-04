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Суперкомпьютер Opta увеличил шансы сборной Франции на победу в ЧМ - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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14:13 04.07.2026
Суперкомпьютер Opta увеличил шансы сборной Франции на победу в ЧМ

Суперкомпьютер Opta считает сборную Франции фаворитом на победу в ЧМ

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суперкомпьютер Opta считает сборную Франции фаворитом на победу в чемпионате мира, оценивая ее шансы в 28,89% после победы над сборной Швеции в 1/16 финала.
  • Шансы сборной Аргентины защитить титул остались почти на том же уровне — 16,32% после победы над командой Кабо-Верде.
  • Действующие чемпионы Европы испанцы располагаются на третьей строчке с вероятностью победы 12,96%.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Суперкомпьютер Opta по-прежнему считает сборную Франции фаворитом на победу в чемпионате мира перед началом 1/8 финала турнира, сообщается на сайте статистического сервиса.
Перед началом плей-офф суперкомпьютер оценивал шансы французов стать трехкратными чемпионами мира в 18,66%. В 1/16 финала команда Дидье Дешама обыграла шведов (3:0) и вышла в следующей стадии на парагвайцев, матч пройдет 4 июля в Филадельфии. Теперь шансы французов на победу оцениваются в 28,89%.
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Шансы сборной Аргентины защитить титул остались почти на том же уровне, повысившись с 16,26% до 16,32% после победы над командой Кабо-Верде в дополнительное время со счетом 3:2. В 1/8 финала сборная Аргентины сыграет 7 июля в Атланте с командой Египта.
На третьей строчке по-прежнему располагаются действующие чемпионы Европы испанцы (12,96%). Перед началом плей-офф суперкомпьютер оценил возможность команды выиграть второе мировое первенство в 13,47%. За путевку в четвертьфинал сборная Испании поспорит с португальцами (6 июля).
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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