Суперкомпьютер Opta увеличил шансы сборной Франции на победу в ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Суперкомпьютер Opta считает сборную Франции фаворитом на победу в чемпионате мира, оценивая ее шансы в 28,89% после победы над сборной Швеции в 1/16 финала.

Шансы сборной Аргентины защитить титул остались почти на том же уровне — 16,32% после победы над командой Кабо-Верде.

Действующие чемпионы Европы испанцы располагаются на третьей строчке с вероятностью победы 12,96%.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Суперкомпьютер Opta по-прежнему считает сборную Франции фаворитом на победу в чемпионате мира перед началом 1/8 финала турнира, сообщается на сайте статистического сервиса.

Перед началом плей-офф суперкомпьютер оценивал шансы французов стать трехкратными чемпионами мира в 18,66%. В 1/16 финала команда Дидье Дешама обыграла шведов (3:0) и вышла в следующей стадии на парагвайцев, матч пройдет 4 июля в Филадельфии . Теперь шансы французов на победу оцениваются в 28,89%.

Шансы сборной Аргентины защитить титул остались почти на том же уровне, повысившись с 16,26% до 16,32% после победы над командой Кабо-Верде в дополнительное время со счетом 3:2. В 1/8 финала сборная Аргентины сыграет 7 июля в Атланте с командой Египта.

На третьей строчке по-прежнему располагаются действующие чемпионы Европы испанцы (12,96%). Перед началом плей-офф суперкомпьютер оценил возможность команды выиграть второе мировое первенство в 13,47%. За путевку в четвертьфинал сборная Испании поспорит с португальцами (6 июля).