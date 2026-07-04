В НХЛ сделали рекордный оффершит молодому шведу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Филадельфия Флайерз» предложила Лео Карлссону контракт со среднегодовой зарплатой в 18 миллионов долларов на пять лет, что станет рекордом в НХЛ.
- У «Анахайм Дакс» есть семь дней, чтобы повторить предложение и сохранить форварда, в противном случае они получат право выбора в первом раунде следующих четырех драфтов.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. "Филадельфия Флайерз" предложила нападающему "Анахайм Дакс" Лео Карлссону рекордный для Национальной хоккейной лиги (НХЛ) контракт, сообщается на сайте "летчиков".
Предложение предусматривает пятилетнее соглашение со среднегодовой зарплатой в 18 миллионов долларов. В качестве компенсации "Анахайм" может получить право выбора в первом раунде следующих четырех драфтов.
Согласно коллективному соглашению НХЛ, у "Анахайма" есть семь дней, чтобы повторить предложение "Филадельфии" и сохранить форварда.
Таким образом, Карлссон станет самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ. Текущий рекорд принадлежит российскому нападающему "Миннесоты Уайлд" Кириллу Капризову, который в сентябре заключил контракт на восемь лет, среднегодовая зарплата россиянина составляет 17 млн долларов. Суммарно он заработает по контракту рекордные 136 млн.
Карлссону 21 год, швед был выбран "Анахаймом" на драфте 2023 года под общим вторым номером. С тех пор он провел в регулярных чемпионатах НХЛ 201 матч и набрал 141 очко (61 гол + 80 передач), в Кубке Стэнли - 12 матчей и 11 очков (4+7).