В НХЛ сделали рекордный оффершит молодому шведу

Предложение предусматривает пятилетнее соглашение со среднегодовой зарплатой в 18 миллионов долларов. В качестве компенсации "Анахайм" может получить право выбора в первом раунде следующих четырех драфтов.

Карлссону 21 год, швед был выбран "Анахаймом" на драфте 2023 года под общим вторым номером. С тех пор он провел в регулярных чемпионатах НХЛ 201 матч и набрал 141 очко (61 гол + 80 передач), в Кубке Стэнли - 12 матчей и 11 очков (4+7).