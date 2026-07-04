Рекордсмен России по бегу рассказал о сложном детстве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Многократный рекордсмен России бегун Владимир Никитин заявил, что у него было сложное детство, он работал пастухом.
- Никитин заявил, что всегда идет до конца и его мотивация — бить рекорды.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Многократный рекордсмен России бегун Владимир Никитин заявил, что у него было сложное детство, отметив, что работал пастухом.
"Не было такого момента, что хотел все бросить, понимаю, что если опустить руки, успеха не добиться. Наверное, есть во мне плюс, что всегда иду до конца. Моя мотивация - бить рекорды. Мы весь сезон готовимся к той дистанции, на которой хотим побить рекорд. Я сам с собой борюсь", - сказал Никитин на Дне московского спорта.
"У меня даже детство было сложное. Я работал пастухом. Лето всегда проводил на поле с коровой. Чтобы купить школьные принадлежности, нам приходилось трудиться. Москву вообще не люблю. Много суеты и чтобы куда-то добраться нужно полдня. Бегом быстрее, чем на машине",- добавил он.
Никитину 33 года, он является многократным победителем чемпионатов России на различных дистанциях, чемпионом страны в полумарафоне.