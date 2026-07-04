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Украинский бизнесмен, пострадавший при взрыве в Монако, вышел из комы - РИА Новости, 04.07.2026
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21:33 04.07.2026 (обновлено: 22:44 04.07.2026)
Украинский бизнесмен, пострадавший при взрыве в Монако, вышел из комы

Пострадавший при покушении в Монако украинский бизнесмен Ермолаев вышел из комы

© Фото : vadymiermolaiev.infoВадим Ермолаев
Вадим Ермолаев - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : vadymiermolaiev.info
Вадим Ермолаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский бизнесмен Ермолаев, пострадавший при взрыве в Монако, вышел из комы.
  • Его спутница, которой ампутировали ноги, находится в тяжелом состоянии и может потерять зрение, слух и способность говорить.
  • Жизни его сына-подростка ничего не угрожает.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший при покушении в Монако, вышел из комы, пишет газета Nice-Matin со ссылкой на Генпрокуратуру княжества.
«

"Ермолаев, госпитализированный в больницу Марселя, как заявляется, вышел из комы и его состояние здоровья в большей степени обнадеживает", — говорится в статье.

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В минувший понедельник в Монако прогремел взрыв. Пострадали три человека: сам бизнесмен, его сын и спутница Анна Насобина. Злоумышленник оставил у входной двери рюкзак с бомбой. Ее активировали, когда семья заходила в дом. По данным Figaro, покушение могла организовать СБУ в качестве "предупреждения" для бизнесмена.
Как отмечается, Насобина, которой ампутировали ноги, находится в тяжелом состоянии и может потерять зрение, слух, а также способность говорить. Жизни подростка 13 лет ничего не угрожает.
© Фото : соцсетиПоврежденный после взрыва вход в здание в Монако
Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : соцсети
Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако
Ермолаев — основатель корпорации "Алеф" и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Журнал Forbes неоднократно включал его в список богатейших украинцев.
От гражданства отказался, чтобы иметь "международную защиту", сейчас у него только кипрский паспорт. В 2023 году Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции на десять лет.
В конце 2025-го по запросу Интерпола на Кипре задержали сына бизнесмена — Артура. Позднее его экстрадировали в Эстонию. Поводом стало дело об организации международной мошеннической деятельности на Украине. По информации СМИ, заключив сделку с прокуратурой, он получил испытательный срок и заплатил штраф 8,5 миллиона евро.
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