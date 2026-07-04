Краткий пересказ от РИА ИИ Аршавин заявил, что Мбаппе побьет рекорд Месси и станет лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

На данный момент Месси является единоличным рекордсменом с 20 голами на чемпионатах мира, у Мбаппе — 18 забитых мячей.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики и завершится 19 июля.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Экс-футболист лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин заявил, что французский нападающий Килиан Мбаппе точно побьет рекорд аргентинца Лионеля Месси и станет лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

Месси 22 июня стал единоличным рекордсменом, обойдя экс-форварда сборной Германии Мирослава Клозе (16 забитых мячей). На данный момент в активе Месси 20 голов на чемпионатах мира. Мбаппе 18 раз забивал на мировых первенствах.

"Мбаппе точно побьет рекорд Месси. На Месси я не ставил и не думал, что он в таком порядке. Но удалось посмотреть вживую. Он в голове за 10 ходов продумывает и за 10 футболистов просчитывает, поэтому всегда находит правильное решение. Фантастический игрок", - заявил Аршавин журналистам на Дне Московского спорта.

"Посещу финальную часть чемпионата мира. С билетами большие проблемы. Не сказать, что кто-то удивил, но уровень футбола очень вырос. Раньше Гаити ходили как папуасы, а сейчас все изменилось. На Кабо-Верде я спал. Возинью я знаю, у него 20 миллионов подписчиков, но я не подписывался. Ему точно поступит рекламный контракт", - добавил он.