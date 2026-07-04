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Мбаппе побьет рекорд Месси по голам на чемпионатах мира, заявил Аршавин - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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Футбол
 
17:04 04.07.2026
Мбаппе побьет рекорд Месси по голам на чемпионатах мира, заявил Аршавин

Аршавин: Мбаппе точно побьет рекорд Месси по голам на чемпионатах мира

© REUTERS / JAMES LANGКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© REUTERS / JAMES LANG
Килиан Мбаппе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аршавин заявил, что Мбаппе побьет рекорд Месси и станет лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.
  • На данный момент Месси является единоличным рекордсменом с 20 голами на чемпионатах мира, у Мбаппе — 18 забитых мячей.
  • Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики и завершится 19 июля.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Экс-футболист лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин заявил, что французский нападающий Килиан Мбаппе точно побьет рекорд аргентинца Лионеля Месси и станет лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.
Месси 22 июня стал единоличным рекордсменом, обойдя экс-форварда сборной Германии Мирослава Клозе (16 забитых мячей). На данный момент в активе Месси 20 голов на чемпионатах мира. Мбаппе 18 раз забивал на мировых первенствах.
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"Мбаппе точно побьет рекорд Месси. На Месси я не ставил и не думал, что он в таком порядке. Но удалось посмотреть вживую. Он в голове за 10 ходов продумывает и за 10 футболистов просчитывает, поэтому всегда находит правильное решение. Фантастический игрок", - заявил Аршавин журналистам на Дне Московского спорта.
"Посещу финальную часть чемпионата мира. С билетами большие проблемы. Не сказать, что кто-то удивил, но уровень футбола очень вырос. Раньше Гаити ходили как папуасы, а сейчас все изменилось. На Кабо-Верде я спал. Возинью я знаю, у него 20 миллионов подписчиков, но я не подписывался. Ему точно поступит рекламный контракт", - добавил он.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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