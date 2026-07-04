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Комличенко не будет готов к началу сезона, заявил Галактионов - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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16:01 04.07.2026
Комличенко не будет готов к началу сезона, заявил Галактионов

Галактионов: Комличенко не будет готов к началу сезона-2026/27

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкНиколай Комличенко
Николай Комличенко - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Николай Комличенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий Николай Комличенко не будет готов к началу сезона-2026/27 после операции на колене.
  • Комличенко получил травму в матче 28-го тура РПЛ с московским «Динамо» 1 мая и досрочно покинул поле.
  • В минувшем сезоне 30-летний Комличенко забил 10 голов в 36 матчах в различных турнирах.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Михаил Галактионов заявил РИА Новости, что нападающий Николай Комличенко, который ранее перенес операцию на колене, не будет готов к началу сезона-2026/27.
Комличенко 1 мая получил травму в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо" (1:1) и досрочно покинул поле. Позднее стало известно, что форвард пропустит остаток сезона. В начале мая футболист перенес операцию на колене.
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"Что касается Николая Комличенко, то он продолжает восстановление. Динамика положительная. Медицинский департамент отмечает, что все идет по плану. Очень рассчитываем, что он чуть раньше времени присоединится к команде. Но важно, что к такой травме нужно подходить очень осторожно. Форсировать восстановление нельзя. К старту сезона он готов не будет", - заявил Галактионов.
В минувшем сезоне 30-летний Комличенко забил 10 голов в 36 матчах в различных турнирах.
В первом матче предстоящего сезона РПЛ "Локомотив" дома сыграет с грозненским "Ахматом".
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