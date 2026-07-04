Комличенко не будет готов к началу сезона, заявил Галактионов

"Что касается Николая Комличенко, то он продолжает восстановление. Динамика положительная. Медицинский департамент отмечает, что все идет по плану. Очень рассчитываем, что он чуть раньше времени присоединится к команде. Но важно, что к такой травме нужно подходить очень осторожно. Форсировать восстановление нельзя. К старту сезона он готов не будет", - заявил Галактионов.