Комличенко не будет готов к началу сезона, заявил Галактионов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий Николай Комличенко не будет готов к началу сезона-2026/27 после операции на колене.
- Комличенко получил травму в матче 28-го тура РПЛ с московским «Динамо» 1 мая и досрочно покинул поле.
- В минувшем сезоне 30-летний Комличенко забил 10 голов в 36 матчах в различных турнирах.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Михаил Галактионов заявил РИА Новости, что нападающий Николай Комличенко, который ранее перенес операцию на колене, не будет готов к началу сезона-2026/27.
Комличенко 1 мая получил травму в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо" (1:1) и досрочно покинул поле. Позднее стало известно, что форвард пропустит остаток сезона. В начале мая футболист перенес операцию на колене.
"Что касается Николая Комличенко, то он продолжает восстановление. Динамика положительная. Медицинский департамент отмечает, что все идет по плану. Очень рассчитываем, что он чуть раньше времени присоединится к команде. Но важно, что к такой травме нужно подходить очень осторожно. Форсировать восстановление нельзя. К старту сезона он готов не будет", - заявил Галактионов.
В минувшем сезоне 30-летний Комличенко забил 10 голов в 36 матчах в различных турнирах.
В первом матче предстоящего сезона РПЛ "Локомотив" дома сыграет с грозненским "Ахматом".