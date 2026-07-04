Аршавин заявил, что после завершения карьеры не прочитал ни одной книги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аршавин, бронзовый призер чемпионата Европы — 2008 в составе сборной России по футболу, рассказал, что после завершения карьеры не прочитал ни одной книги.
- Аршавин посоветовал не повторять его опыт.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бронзовый призер чемпионата Европы - 2008 в составе сборной России по футболу Андрей Аршавин рассказал, что после завершения карьеры не прочитал ни одной книги.
"После окончания карьеры не прочитал ни одной книги. Но вам так делать не советую", - сказал Аршавин на Дне московского спорта.
Аршавину 45 лет, он завершил спортивную карьеру в 2018 году. Экс-футболист сборной России на протяжении карьеры представлял петербургский "Зенит", с которым стал чемпионом России, победителем Кубка и Суперкубка УЕФА, лондонский "Арсенал", краснодарскую "Кубань" и алма-атинский "Кайрат".
Аршавин рассказал, почему поправился
Вчера, 16:56