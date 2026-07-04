"Торонто" подписал контракт с первым номером драфта 2026 года Маккенной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канадский нападающий Гэвин Маккенна подписал контракт новичка с «Торонто Мейпл Лифс» на три сезона.
- Маккенна, 18-летний игрок, был выбран под первым номером на драфте НХЛ 2026 года и в сезоне 2025/26 набрал 51 очко за Университет Пенсильвании в NCAA.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Канадский нападающий Гэвин Маккенна подписал контракт новичка с "Торонто Мейпл Лифс", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Соглашение рассчитано на три сезона.
Маккенне 18 лет, он был выбран под первым номером на драфте НХЛ 2026 года. В сезоне-2025/26 спортсмен выступал за Университет Пенсильвании в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в составе которого сыграл 35 матчей и набрал 51 очко (15 голов + 36 передач). Маккенна также является победителем юниорского чемпионата мира 2024 года вместе со сборной Канады, а также бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2026 года.