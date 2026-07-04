Хачанов вылетел с Уимблдона, проиграв финалисту "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский теннисист Карен Хачанов уступил итальянцу Флавио Коболли в третьем круге Уимблдонского турнира.
- Встреча завершилась со счетом 0:6, 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:2, 6:2 в пользу Коболли, матч длился 4 часа.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов уступил итальянцу Флавио Коболли в третьем круге Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 0:6, 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:2, 6:2 в пользу посеянного под девятым номером Коболли. Хачанов имел 19-й номер посева. Спортсмены провели на корте 4 часа.
В четвертом круге Коболли сыграет с посеянным под пятым номером австралийцем Алексом де Минауром.
Wimbledon ATP
04 июля 2026 • начало в 15:20
Завершен
2 : 36:06:77:62:62:6