Футболист "Динамо" выйдет в старте сборной Парагвая на матч ЧМ с Францией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хуан Касерес, защитник московского «Динамо» и сборной Парагвая, включен в стартовый состав своей национальной команды на матч 1/8 финала чемпионата мира против команды Франции.
- Матч между Парагваем и Францией пройдет в Филадельфии и начнется в 0:00 мск.
- Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Защитник московского "Динамо" и сборной Парагвая Хуан Касерес включен в стартовый состав своей национальной команды на матч 1/8 финала чемпионата мира против команды Франции, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Матч пройдет в Филадельфии и начнется в 0:00 мск.
Полностью стартовый состав парагвайцев выглядит следующим образом: Орландо Хиль (вратарь, "Сан-Лоренсо", Аргентина), Густаво Веласкес ("Серро Портеньо"), Омар Альдерете ("Сандерленд", Англия), Хуан Касерес ("Динамо", Россия), Хуниор Алонсо ("Атлетико Минейро", Бразилия), Густаво Гомес (капитан, "Палмейрас", Бразилия), Диего Гомес ("Брайтон", Англия), Мигель Альмирон ("Атланта Юнайтед", MLS), Андрес Кубас ("Ванкувер Уайткэпс", MLS), Матиас Галарса ("Атланта Юнайтед", MLS), Хулио Энсисо ("Страсбур", Франция).
Действующие вице-чемпионы мира французы начнут матч в следующем составе: Майк Меньян (вратарь, "Милан", Италия), Люка Динь ("Астон Вилла", Англия), Дайо Упамекано ("Бавария", Германия), Жюль Кунде ("Барселона", Испания), Вильям Салиба ("Арсенал", Англия), Ману Коне ("Рома", Италия), Адриен Рабьо ("Милан", Италия), Усман Дембеле ("Пари Сен-Жермен"), Килиан Мбаппе (капитан, "Реал", Испания), Майкл Олисе ("Бавария", Германия), Брадли Барколя ("Пари Сен-Жермен").
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.