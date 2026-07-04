Карякин считает, что Крамнику будет тяжело оспорить отстранение

"Крамник уверен в неправоте FIDE. Но одно дело быть уверенным, а другое - то, что политические решения очень тяжело оспариваются в международных судах. Поэтому если FIDE сейчас выгодно занять определенную антироссийскую позицию по любому вопросу, то даже если правота на твоей стороне, доказать это очень сложно. Посмотрим, что будет дальше. Я желаю Владимиру Борисовичу отстоять свое доброе имя", - сказал Карякин РИА Новости.