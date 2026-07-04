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Карякин считает, что Крамнику будет тяжело оспорить отстранение - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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14:33 04.07.2026
Карякин считает, что Крамнику будет тяжело оспорить отстранение

Карякин заявил, что Крамнику будет непросто оспорить решение о дисквалификации

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПетербургский международный экономический форум. День второй
Петербургский международный экономический форум. День второй - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что FIDE в деле с дисквалификацией Владимира Крамника заняла антироссийскую позицию.
  • FIDE дисквалифицировала Крамника на год за публичные обвинения в адрес американского шахматиста Даниэля Народицкого.
  • Крамник намерен обжаловать решение FIDE.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что Международной шахматной федерации (FIDE) в деле с дисквалификацией 14-го чемпиона мира Владимира Крамника выгодно занять антироссийскую позицию, чтобы не дать успешно оспорить решение в суде.
В пятницу FIDE дисквалифицировала Крамника на год за публичные обвинения в адрес ныне покойного американского шахматиста Даниэля Народицкого. Российский гроссмейстер заявил о намерении обжаловать решение.
"Крамник уверен в неправоте FIDE. Но одно дело быть уверенным, а другое - то, что политические решения очень тяжело оспариваются в международных судах. Поэтому если FIDE сейчас выгодно занять определенную антироссийскую позицию по любому вопросу, то даже если правота на твоей стороне, доказать это очень сложно. Посмотрим, что будет дальше. Я желаю Владимиру Борисовичу отстоять свое доброе имя", - сказал Карякин РИА Новости.
В ноябре 2025 года FIDE подала на Крамника жалобу в комиссию по этике в связи с его заявлениями в отношении Народицкого. О смерти Народицкого стало известно 20 октября, он умер в возрасте 29 лет. В 2024 году Крамник обвинил Народицкого в мошенничестве в онлайн-шахматах. После известия о смерти американца некоторые пользователи в соцсетях обвинили Крамника в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к смерти шахматиста.
Анатолий Карпов - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
"В FIDE сошли с ума": Карпов о дисквалификации Крамника на год
3 июля, 18:11
 
СпортВладимир КрамникСергей КарякинМеждународная федерация шахмат (FIDE)
 
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