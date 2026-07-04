В России появится экспертиза игрушек для детских садов, рассказал Кравцов

Краткий пересказ от РИА ИИ Минпросвещения РФ планирует законодательно закрепить экспертизу игрушек для детских садов.

Игрушки должны соответствовать требованиям безопасности и способствовать развитию дошкольников, а также соответствовать традиционным ценностям, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ планирует законодательно закрепить экспертизу игрушек для детских садов, чтобы они соответствовали требованиям безопасности и способствовали развитию дошкольников, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.

"Игрушки в детских садах должны выполнять и воспитательную роль. Действующая процедура добровольной сертификации требует изменений. Нам необходимо закрепить экспертизу игрушек законодательно, и мы прорабатываем это с нашими научными учреждениями", - сказал Кравцов

По его словам, в детских садах должны быть игрушки, соответствующие традиционным ценностям и способствующие развитию ребенка.

"Планируется, что организации смогут использовать учебные материалы, игрушки и оборудование именно российского производства – те, которые подходят дошкольникам и соответствуют требованиям безопасности. Важно, чтобы через игрушки дети знакомились с культурными традициями, народными промыслами, историей и достижениями нашей страны", - подчеркнул министр.