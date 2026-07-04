Рейтинг@Mail.ru
В России появится экспертиза игрушек для детских садов, рассказал Кравцов - РИА Новости, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:47 04.07.2026
В России появится экспертиза игрушек для детских садов, рассказал Кравцов

Минпросвещения планирует закрепить экспертизу игрушек для детсадов

© Fotolia / santypanРебенок в детском саду
Ребенок в детском саду - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Fotolia / santypan
Ребенок в детском саду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпросвещения РФ планирует законодательно закрепить экспертизу игрушек для детских садов.
  • Игрушки должны соответствовать требованиям безопасности и способствовать развитию дошкольников, а также соответствовать традиционным ценностям, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ планирует законодательно закрепить экспертизу игрушек для детских садов, чтобы они соответствовали требованиям безопасности и способствовали развитию дошкольников, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.
"Игрушки в детских садах должны выполнять и воспитательную роль. Действующая процедура добровольной сертификации требует изменений. Нам необходимо закрепить экспертизу игрушек законодательно, и мы прорабатываем это с нашими научными учреждениями", - сказал Кравцов.
Обложка-морф, превращающая айфон в игровую консоль при запуске игры - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
В России утвердили новый ГОСТ на игрушки с ИИ
11 июня, 14:19
По его словам, в детских садах должны быть игрушки, соответствующие традиционным ценностям и способствующие развитию ребенка.
"Планируется, что организации смогут использовать учебные материалы, игрушки и оборудование именно российского производства – те, которые подходят дошкольникам и соответствуют требованиям безопасности. Важно, чтобы через игрушки дети знакомились с культурными традициями, народными промыслами, историей и достижениями нашей страны", - подчеркнул министр.
Ранее Кравцов сообщил, что Минпросвещения РФ планирует разработать единый перечень игрушек для детских садов.
Шкаф с игрушками в детском саду - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В детсадах должны быть игрушки, несущие здоровые ценности, считают в ГД
26 февраля, 18:28
 
ОбществоРоссияСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала