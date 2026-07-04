Худяков завоевал золото в метании диска на Кубке сильнейших

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алексей Худяков завоевал золотую медаль на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии с результатом 63,78 метра.
- В тройном прыжке среди женщин первое место заняла Екатерина Конева с результатом 14,07 метра.
- В смешанной эстафете 4х400 метров первое место заняла команда Россия-2 с результатом 3 минуты 17,64 секунды.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Многократный чемпион России Алексей Худяков завоевал золотую медаль на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии, который проходит в Жуковском.
Лучший результат Худякова составил 63,78 метра, второе место занял белорус Евгений Богуцкий (59,42 метра), третьим стал россиянин Сергей Мартышин (56,52).
Результаты других соревнований:
тройной прыжок, женщины: 1. Екатерина Конева (Россия, 14,07 метра), 2. Анастасия Дрозд (Белоруссия, 13,63), 3. Дарья Нидбайкина (Россия, 13,55);
смешанная эстафета 4х400 метров: 1. Россия-2 (3 минуты 17,64 секунды), 2. Белоруссия-1 (3.17,97), 3. Россия-1 (3.18,12);
смешанная эстафета 4х100 метров: Россия-1 (41,41); 2. Белоруссия-1 (42,05); 3. Россия-2 (42,72);
бег на 800 метров, женщины: 1. Екатерина Реньжина (Россия, 2.03,02); 2. Ангелина Равич (Белоруссия, 2.03,06); 3. Анна Красильникова (Россия, 2.03,86);
бег на 800 метров, мужчины: 1. Дмитрий Савин (Белоруссия, 1.47,71), 2. Дмитрий Пасечник (Россия, 1.48,06), 3. Артем Калачев (Белоруссия, 1.48,23);
бег на 100 метров с барьерами, женщины: Дарья Осипова (Россия, 12,78), 2. Виктория Погребняк (Россия, 13,03), 3. Алина Бозюкова (Россия, 13,04);
бег на 110 метров с барьерами, мужчины: 1. Матвей Герасимов (Россия, 13,46), 2. Семен Манаков (Россия, 13,74), 3. Даниил Шубин (Россия, 13,87);
прыжок в высоту, женщины: 1. Надежда Андрюхина (Россия, 1,89); 2. Карина Таранда (Белоруссия, 1,89), 3. Кристина Королева (Россия, 1,86).