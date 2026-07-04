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Гросси рассказал, от чего зависит доступ МАГАТЭ к иранским объектам - РИА Новости, 04.07.2026
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05:41 04.07.2026 (обновлено: 05:42 04.07.2026)
Гросси рассказал, от чего зависит доступ МАГАТЭ к иранским объектам

Гросси: доступ к иранским объектам зависит от переговоров Вашингтона и Тегерана

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доступ МАГАТЭ к иранским объектам зависит от переговоров между США и Ираном.
  • Несколько дней назад был подписан меморандум о взаимопонимании, предусматривающий контроль МАГАТЭ над ядерным материалом.
  • Гросси надеется на ускорение процесса, начавшегося пару недель назад в Бюргенштоке, в Швейцарии.
ВЕНА, 4 июл - РИА Новости. Доступ МАГАТЭ к иранским объектам зависит от переговоров США и Ирана, заявил в интервью РИА Новости глава Агентства Рафаэль Гросси.
"До сих пор получить его (доступ - ред.) не удалось. Но здесь, думаю, нужно понимать, что этот вопрос в определенной степени становится связанным, я бы сказал, даже зависимым от продолжающихся переговоров между Соединенными Штатами и Ираном вокруг меморандума о взаимопонимании", - сказал РИА Новости Гросси.
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Он напомнил, что документ был подписан несколько дней назад и предусматривает, что все, что касается ядерного материала, будет рассматриваться и контролироваться МАГАТЭ.
«
"Но мы пока не дошли до стадии, когда нам точно известно, когда именно это произойдет. Поэтому я надеюсь, что это не займет слишком много времени. Если говорить формально, доступ у нас должен быть уже сейчас", - пояснил собеседник агентства.
При этом Гросси добавил, что он реалист и понимает, что это взаимосвязано. "Поэтому мы надеемся, что процесс, начавшийся пару недель назад в Бюргенштоке, в Швейцарии, будет продвигаться немного быстрее", - заключил Гросси.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
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Иран после ударов США по иранским ядерным объектам в июне 2025 года ограничил сотрудничество с МАГАТЭ и доступ к ядерным объектам, заявив, что все решения насчет взаимодействия с организацией принимает Высший совет национальной безопасности Ирана.
В ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал первую операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Иранответил на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре. Президент США Дональд Трамп тогда выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и добавил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия.
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