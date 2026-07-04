Гросси рассказал, от чего зависит доступ МАГАТЭ к иранским объектам

Краткий пересказ от РИА ИИ Доступ МАГАТЭ к иранским объектам зависит от переговоров между США и Ираном.

Несколько дней назад был подписан меморандум о взаимопонимании, предусматривающий контроль МАГАТЭ над ядерным материалом.

Гросси надеется на ускорение процесса, начавшегося пару недель назад в Бюргенштоке, в Швейцарии.

ВЕНА, 4 июл - РИА Новости. Доступ МАГАТЭ к иранским объектам зависит от переговоров США и Ирана, заявил в интервью РИА Новости глава Агентства Рафаэль Гросси.

"До сих пор получить его (доступ - ред.) не удалось. Но здесь, думаю, нужно понимать, что этот вопрос в определенной степени становится связанным, я бы сказал, даже зависимым от продолжающихся переговоров между Соединенными Штатами и Ираном вокруг меморандума о взаимопонимании", - сказал РИА Новости Гросси.

Он напомнил, что документ был подписан несколько дней назад и предусматривает, что все, что касается ядерного материала, будет рассматриваться и контролироваться МАГАТЭ

« "Но мы пока не дошли до стадии, когда нам точно известно, когда именно это произойдет. Поэтому я надеюсь, что это не займет слишком много времени. Если говорить формально, доступ у нас должен быть уже сейчас", - пояснил собеседник агентства.

При этом Гросси добавил, что он реалист и понимает, что это взаимосвязано. "Поэтому мы надеемся, что процесс, начавшийся пару недель назад в Бюргенштоке, в Швейцарии, будет продвигаться немного быстрее", - заключил Гросси.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.

Иран после ударов США по иранским ядерным объектам в июне 2025 года ограничил сотрудничество с МАГАТЭ и доступ к ядерным объектам, заявив, что все решения насчет взаимодействия с организацией принимает Высший совет национальной безопасности Ирана.