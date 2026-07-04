Экс-премьер Украины выдвинется в Госдуму от "Справедливой России"

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший первый вице-премьер Украины и экс-глава украинского Нацбанка Сергей Арбузов будет выдвигаться в Госдуму от «Справедливой России».

В Москве проходит вторая часть 15-го предвыборного съезда партии «Справедливая Россия».

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Бывший первый вице-премьер Украины, экс-глава украинского Нацбанка Сергей Арбузов будет выдвигаться в Госдуму от "Справедливой России", сообщили РИА Новости в партии.

"По группе новых территорий, также Крыма и Севастополя, будет выдвигаться известный украинский политик, в прошлом - глава Нацбанка, впоследствии - первый заместитель председателя правительства Украины Сергей Арбузов", - сказал собеседник агентства.

Арбузов занимал должность главы Национального банка Украины в 2010-2012 годах. В декабре 2012-го был назначен на пост первого вице-премьера страны, который покинул в начале 2014 года. С 28 января по 27 февраля 2014 года являлся исполняющим обязанности премьер-министра.

Выборы депутатов Госдумы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.

"Справедливая Россия" - левоцентристская партия, созданная в 2006 году путем объединения партии "Родина", Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров. В 2021 году к ней присоединились "Патриоты России" и "За правду".