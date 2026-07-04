Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Украины выдвинется в Госдуму от "Справедливой России" - РИА Новости, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
 
13:10 04.07.2026
Экс-премьер Украины выдвинется в Госдуму от "Справедливой России"

Экс-премьер Украины Арбузов выдвинется в Госдуму от "Справедливой России"

© Фото : из личного архива Сергея АрбузоваБывший премьер-министр Украины Сергей Арбузов
Бывший премьер-министр Украины Сергей Арбузов - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : из личного архива Сергея Арбузова
Бывший премьер-министр Украины Сергей Арбузов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший первый вице-премьер Украины и экс-глава украинского Нацбанка Сергей Арбузов будет выдвигаться в Госдуму от «Справедливой России».
  • В Москве проходит вторая часть 15-го предвыборного съезда партии «Справедливая Россия».
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Бывший первый вице-премьер Украины, экс-глава украинского Нацбанка Сергей Арбузов будет выдвигаться в Госдуму от "Справедливой России", сообщили РИА Новости в партии.
В Москве проходит вторая часть 15-го предвыборного съезда партии "Справедливая Россия".
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
Миронов предложил давать студентам 100 тысяч рублей за первого ребенка
Вчера, 12:53
"По группе новых территорий, также Крыма и Севастополя, будет выдвигаться известный украинский политик, в прошлом - глава Нацбанка, впоследствии - первый заместитель председателя правительства Украины Сергей Арбузов", - сказал собеседник агентства.
Арбузов занимал должность главы Национального банка Украины в 2010-2012 годах. В декабре 2012-го был назначен на пост первого вице-премьера страны, который покинул в начале 2014 года. С 28 января по 27 февраля 2014 года являлся исполняющим обязанности премьер-министра.
Выборы депутатов Госдумы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.
"Справедливая Россия" - левоцентристская партия, созданная в 2006 году путем объединения партии "Родина", Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров. В 2021 году к ней присоединились "Патриоты России" и "За правду".
В 2025 году партия вернулась к названию "Справедливая Россия". Ее бессменным лидером является Сергей Миронов. В действующем созыве Госдумы фракция занимает третье место по численности.
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
Миронов предложил упростить компенсационные выплаты для волонтеров СВО
Вчера, 12:29
 
Выборы в Государственную думуПолитикаУкраинаМоскваРеспублика КрымСергей АрбузовСергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФПатриоты России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала