В Госдуме предложили одинаково учитывать спортивные достижения абитуриентов

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Госдумы Александр Аксененко предложил установить единые правила учета спортивных достижений абитуриентов при поступлении в российские вузы.

Сейчас количество баллов за спортивные достижения каждый вуз определяет самостоятельно, а депутат предложил закрепить обязательный учет официально присвоенных спортивных званий и разряда «кандидат в мастера спорта» и установить единые минимальные баллы за такие достижения.

По мнению Аксененко, предлагаемые изменения обеспечат равные возможности для абитуриентов, повысят прозрачность правил приема и укрепят связь между государственной политикой по развитию спорта и системой высшего образования.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Аксененко ("Справедливая Россия") предложил установить единые правила учета спортивных достижений абитуриентов при поступлении в российские вузы.

Соответствующее обращение на имя главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости.

"Прошу рассмотреть возможность установления единых минимальных подходов к количеству баллов за указанные достижения в пределах общего лимита баллов за индивидуальные достижения, чтобы их учет не зависел от локального усмотрения образовательной организации", - сказано в письме.

Сейчас спортивные звания и разряды относятся к индивидуальным достижениям абитуриента, за которые можно получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. Однако конкретное количество баллов каждый вуз определяет самостоятельно: один и тот же результат может принести абитуриенту от нескольких баллов до максимальных 10 либо не учитываться вовсе.

В своем обращении депутат предложил закрепить обязательный учет официально присвоенных спортивных званий и спортивного разряда "кандидат в мастера спорта" всеми образовательными организациями высшего образования, а также установить единые минимальные баллы за такие достижения.

По его мнению, предлагаемые изменения позволят обеспечить равные возможности для абитуриентов, повысить прозрачность правил приема и укрепить связь между государственной политикой по развитию спорта и системой высшего образования.

"Получение спортивного звания или разряда - это результат многих лет тренировок, участия в соревнованиях, дисциплины и серьезной работы над собой. Государство признает эти достижения, присваивая спортсмену официальный статус. Поэтому важно, чтобы при поступлении в вуз такой результат учитывался по единым и понятным правилам независимо от региона и конкретного учебного заведения", - сказал Аксененко РИА Новости.