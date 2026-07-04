Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили одинаково учитывать спортивные достижения абитуриентов - РИА Новости, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:29 04.07.2026
В Госдуме предложили одинаково учитывать спортивные достижения абитуриентов

Аксененко предложил установить единые правила учета спортивных достижений

© Shutterstock/FOTODOM / sirtravelalotАбитуриенты
Абитуриенты - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / sirtravelalot
Абитуриенты . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы Александр Аксененко предложил установить единые правила учета спортивных достижений абитуриентов при поступлении в российские вузы.
  • Сейчас количество баллов за спортивные достижения каждый вуз определяет самостоятельно, а депутат предложил закрепить обязательный учет официально присвоенных спортивных званий и разряда «кандидат в мастера спорта» и установить единые минимальные баллы за такие достижения.
  • По мнению Аксененко, предлагаемые изменения обеспечат равные возможности для абитуриентов, повысят прозрачность правил приема и укрепят связь между государственной политикой по развитию спорта и системой высшего образования.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Аксененко ("Справедливая Россия") предложил установить единые правила учета спортивных достижений абитуриентов при поступлении в российские вузы.
Соответствующее обращение на имя главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости.
Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В Госдуме назвали минимальный балл ЕГЭ для поступления в медицинские вузы
10 февраля, 04:08
"Прошу рассмотреть возможность установления единых минимальных подходов к количеству баллов за указанные достижения в пределах общего лимита баллов за индивидуальные достижения, чтобы их учет не зависел от локального усмотрения образовательной организации", - сказано в письме.
Сейчас спортивные звания и разряды относятся к индивидуальным достижениям абитуриента, за которые можно получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. Однако конкретное количество баллов каждый вуз определяет самостоятельно: один и тот же результат может принести абитуриенту от нескольких баллов до максимальных 10 либо не учитываться вовсе.
В своем обращении депутат предложил закрепить обязательный учет официально присвоенных спортивных званий и спортивного разряда "кандидат в мастера спорта" всеми образовательными организациями высшего образования, а также установить единые минимальные баллы за такие достижения.
Школьный аттестат - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
В Минобрнауки раскрыли, как увеличить шанс на поступление в вуз
17 мая, 01:52
По его мнению, предлагаемые изменения позволят обеспечить равные возможности для абитуриентов, повысить прозрачность правил приема и укрепить связь между государственной политикой по развитию спорта и системой высшего образования.
"Получение спортивного звания или разряда - это результат многих лет тренировок, участия в соревнованиях, дисциплины и серьезной работы над собой. Государство признает эти достижения, присваивая спортсмену официальный статус. Поэтому важно, чтобы при поступлении в вуз такой результат учитывался по единым и понятным правилам независимо от региона и конкретного учебного заведения", - сказал Аксененко РИА Новости.
Он отметил, что, если государство призывает детей заниматься спортом, участвовать в соревнованиях и добиваться результатов, то эти результаты должны иметь одинаковую ценность по всей стране, и единый подход позволит сделать приемную кампанию более справедливой, а также станет дополнительным стимулом для молодых людей, которые совмещают учебу с серьезными занятиями спортом.
Приемная комиссия - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
В Госдуме предложили не отказывать абитуриентам из-за опечаток в аттестате
3 июня, 14:45
 
ОбществоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала