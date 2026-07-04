В Госдуме предложили одинаково учитывать спортивные достижения абитуриентов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Госдумы Александр Аксененко предложил установить единые правила учета спортивных достижений абитуриентов при поступлении в российские вузы.
- Сейчас количество баллов за спортивные достижения каждый вуз определяет самостоятельно, а депутат предложил закрепить обязательный учет официально присвоенных спортивных званий и разряда «кандидат в мастера спорта» и установить единые минимальные баллы за такие достижения.
- По мнению Аксененко, предлагаемые изменения обеспечат равные возможности для абитуриентов, повысят прозрачность правил приема и укрепят связь между государственной политикой по развитию спорта и системой высшего образования.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Аксененко ("Справедливая Россия") предложил установить единые правила учета спортивных достижений абитуриентов при поступлении в российские вузы.
Соответствующее обращение на имя главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу рассмотреть возможность установления единых минимальных подходов к количеству баллов за указанные достижения в пределах общего лимита баллов за индивидуальные достижения, чтобы их учет не зависел от локального усмотрения образовательной организации", - сказано в письме.
Сейчас спортивные звания и разряды относятся к индивидуальным достижениям абитуриента, за которые можно получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. Однако конкретное количество баллов каждый вуз определяет самостоятельно: один и тот же результат может принести абитуриенту от нескольких баллов до максимальных 10 либо не учитываться вовсе.
В своем обращении депутат предложил закрепить обязательный учет официально присвоенных спортивных званий и спортивного разряда "кандидат в мастера спорта" всеми образовательными организациями высшего образования, а также установить единые минимальные баллы за такие достижения.
По его мнению, предлагаемые изменения позволят обеспечить равные возможности для абитуриентов, повысить прозрачность правил приема и укрепить связь между государственной политикой по развитию спорта и системой высшего образования.
"Получение спортивного звания или разряда - это результат многих лет тренировок, участия в соревнованиях, дисциплины и серьезной работы над собой. Государство признает эти достижения, присваивая спортсмену официальный статус. Поэтому важно, чтобы при поступлении в вуз такой результат учитывался по единым и понятным правилам независимо от региона и конкретного учебного заведения", - сказал Аксененко РИА Новости.
Он отметил, что, если государство призывает детей заниматься спортом, участвовать в соревнованиях и добиваться результатов, то эти результаты должны иметь одинаковую ценность по всей стране, и единый подход позволит сделать приемную кампанию более справедливой, а также станет дополнительным стимулом для молодых людей, которые совмещают учебу с серьезными занятиями спортом.